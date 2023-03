Texas: buscan que estudios étnicos sean válidos para graduación de secundaria

Tucson (AZ), (EFE).- Legisladores en Texas presentaron un proyecto de ley bajo la cual los cursos de estudios mexicoamericanos o afroamericanos que toman los estudiantes puedan contar como requisito de graduación de escuela secundaria en este estado.

“Este propuesta les dará opciones a los estudiantes para aprender sobre diversas perspectivas de la historia”, dijo la legisladora estatal demócrata Christina Morales, impulsora de la propuesta, durante una conferencia de prensa en el Capitolio estatal en Austin, Texas.

Morales aseguró que esta la iniciativa HB45 cuenta con apoyo bipartidista.

Actualmente, solamente algunas escuelas públicas en Texas ofrecen cursos de estudios étnicos, pero estos solo son considerados como clases “electivas” y no cuentan para los requisitos de graduación de los estudiantes.

Los legisladores aseguraron que investigaciones han demostrado que estudiantes que toman estos cursos de estudios étnicos, tienen más probabilidades de graduarse y de seguir una educación universitaria.

“Estos programas ya existen en las escuelas, por lo que no tendrá ningún costo adicional para los contribuyentes”, explicó Morales.

La propuesta HB45 se presenta al mismo tiempo que legisladores conservadores apoyados por el gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsan medidas que limitan clases relacionadas a grupos minoritarios, entre ellas una que prohibiría clases de orientación y preferencia sexual para estudiantes antes del noveno grado en las escuelas públicas.

En los últimos años, Texas ha implementado una serie de legislaciones que limitan la enseñanza de estudios étnicos y ha vetado una serie de libros relacionados con los estudios mexicoamericanos, afroamericanos y de la comunidad LGBTQ de las bibliotecas de las escuelas públicas.

“Nuestras comunidades han pasado por estos ataques en diferentes partes de la historia de los Estados Unidos, en esencia hay personas que no quieren que recordemos la historia, los sacrificios que nuestras comunidades han hecho por este gran país, no podemos dejar que nuestra historia sea borrada de los libros”, dijo Gene Wu, legislador estatal demócrata de Texas.

Aseguró que como inmigrantes, las comunidades minoritarias quieren que sus hijos aprendan de como se construyó y se sigue construyendo los Estados Unidos.

“Queremos libros de historia “completos” que relaten la historia de todas las comunidades que han hecho a este país lo que es, nuestras comunidades se rehúsan a ser solo un pequeño párrafo”, aseguró Wu.

El 52% de los estudiantes en escuelas públicas en Texas son de origen latino.