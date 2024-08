Texas elimina a más de un millón de votantes de los registros en medio de críticas

San Antonio (TX), (EFE).- Texas ha eliminado más de un millón de personas de las listas de votantes del estado desde 2021, según un informe del gobernador republicano Greg Abbott, que ha sido criticado este martes por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Abbott informó que desde que entró en vigor una ley de 2021 para purgar las listas de votantes registrados se han retirado más de un millón de nombres como parte de su estrategia contra el fraude electoral.

Más de 463.000 personas se encontraban en las lista de suspenso, como se clasifica a los votantes de los que no se conoce su dirección actual.

Otros 457.000 nombres de votantes fueron eliminados de las listas porque fallecieron, y más de 134.000 votantes se mudaron fuera del estado.

Más de 6.000 votantes fueron declarados culpables por un crimen grave lo que les impide votar, según la ley de Texas

También fueron sacados los nombres de 6.500 personas porque se les consideró que no eran ciudadanos, según los registros del estado, y si bien esta cifra representa menos del 1% de la purga el republicano ha subrayado la purga de los inmigrantes.

“Estas reformas han llevado a la eliminación de más de un millón de personas no elegibles de nuestras listas de votantes en los últimos tres años, incluidos no ciudadanos, votantes fallecidos y personas que se mudaron a otro estado”, dijo el republicano en un comunicado.

Aseguró que de los más de 6.500 inmigrantes eliminados de las listas de votantes, aproximadamente 1.930 tienen antecedentes electorales, que serán investigados por la Fiscalía de Texas.

ACLU aseguró este martes que los datos presentados están “fuera de contexto”

Ashley Harris, abogada de ACLU Texas, dijo que Texas tiene una “larga historia de marcar incorrectamente a personas como posibles no ciudadanos”, lo que pone en duda los datos entregados por el Gobierno de Abbott, según información citada por Fox.

ACLU resaltó que el mantenimiento de las listas de votantes “es una rutina y ‘no’ indica una mala conducta”.

Abbott fue criticado por alentar la retórica de fraude cuando en Texas es muy raro que se detecten esta clase de casos.

La organización alentó a las personas a verificar su registro electoral y recordó que los votantes se pueden registrar antes del 7 de octubre en Texas.

Los datos fueron entregados por Abbott justo cuando Texas está en el ojo del huracán después que la Fiscalía del estado ordenara allanamientos a voluntarios y activistas demócratas que impulsan el registro de votantes el martes pasado por supuesto fraude electoral.

LULAC, el grupo hispano más antiguo de EE.UU., solicitó este lunes al Departamento de Justicia de EE.UU. investigar los allanamientos realizados por orden del fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton.