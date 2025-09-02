Texas enfrenta demanda por ley que prohíbe debates sobre raza y género en escuelas

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Organizaciones y familias de Texas afectadas interpusieron una demanda contra la ley que prohíbe en todas las escuelas públicas del estado los programas y debates sobre raza, identidad de género y orientación sexual, al considerarla una de las medidas de censura educativa más extremas de Estados Unidos.

La querella busca bloquear la Ley del Senado 12 (SB-12), que fue promulgada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en junio pasado y ya ha comenzado a implementarse, informó este viernes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas (ACLU).

La SB-12 elimina una amplia gama de actividades que fomentan la inclusión desde el preescolar hasta el último grado de preparatoria y promueven la igualdad de oportunidades, incluyendo eventos que celebran la historia latina, negra, asiática e indígena.

Además, la ley prohíbe capacitaciones sobre concienciación cultural e inclusión, y conversaciones entre estudiantes, padres y educadores sobre temas relacionados con la raza, la identidad de género y la orientación sexual, advierte ACLU en un comunicado.

La Red de la Alianza de Géneros y Sexualidades (GSA), Estudiantes Comprometidos con el Avance de Texas (SEAT), una maestra, una estudiante y uno de sus padres, encabezan la querella legal para impugnar la medida que, en su opinión, se ha convertido en una de las leyes de censura educativa más extremas del país y socava el derecho a la libertad de expresión de estudiantes, padres y educadores de ese estado.

La ley “es un intento flagrante de borrar la identidad de los estudiantes y silenciar las historias que hacen fuerte a Texas”, declaró Brian Klosterboer, abogado principal de la ACLU de Texas. “Estamos impugnando esta ley porque nuestras escuelas deberían ser espacios de verdad, inclusión y oportunidades, no de miedo y exclusión”, agregó.

La querella, presentada por la ACLU, el Centro de Derecho Transgénero y la firma de abogados Baker McKenzie, asegura que la SB-12 también amenaza la seguridad y la privacidad del alumnado transgénero y no binario en las escuelas de Texas, al dificultar considerablemente el apoyo de los educadores.

La ley prohíbe por completo clubes como las Alianzas de Géneros y Sexualidades (anteriormente conocidas como Alianzas Gay-Heterosexuales, GSA), que promueven un entorno escolar seguro, acogedor y tolerante para todos los estudiantes, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Además, la medida impide que los estudiantes reciban información sobre identidad de género u orientación sexual en todos los grados.

Las restricciones de la ley se aplican no solo al aprendizaje en el aula, sino también a los programas extraescolares, las excursiones y la orientación informal brindada por padres, voluntarios y empleados escolares

Los demandantes también presentaron una moción de orden judicial que pide el bloqueo preliminar de la ley mientras se desarrolla el caso.