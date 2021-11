Texas ha detenido a más de 1.500 migrantes desde marzo en acciones “abusivas”

Washington, (EFE).- Efectivos de la Guardia Nacional y la Policía de Texas han arrestado a más de 1.500 migrantes desde marzo pasado en operaciones “discriminatorias y abusivas”, afirmó hoy lunes Human Rights Watch (HRW) en un informe.

La aplicación de las leyes de inmigración es competencia del Gobierno federal, y ni los soldados de la Guardia Nacional ni los efectivos de la Policía de Texas tienen autorización o instrucción para aplicarlas, afirmó la organización defensora de los derechos humanos.

“La Operación Estrella Solitaria ha conducido a graves abusos contra el debido proceso y los derechos civiles, se ha burlado del sistema judicial de Texas y ha fomentado una xenofobia peligrosa”, dijo Nicole Austin Hillery, directora ejecutiva de Human Rights Watch en Estados Unidos.

La operación, conocida en inglés como “Lone Star”, es parte de la política del gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien afirma que el Gobierno federal no cumple su tarea de contener la inmigración irregular y lidiar con los migrantes que cruzan la frontera desde México.

Según HRW, en el marco de esa operación las autoridades policiales texanas arrestan a los migrantes bajo acusaciones falsas por ingreso no autorizado a predios privados o “induciendo a los migrantes a entrar a propiedad privada” para arrestarlos por allanamiento ilegal.

“Los arrestados han sido encarcelados, en varios casos en condiciones abusivas, por semanas o meses sin cargos ante tribunales y sin acceso a abogados”, señaló la organización.

El informe añadió que en la gran mayoría de los casos se retiraron los cargos pero la operación “ha aumentado la población detenida a la espera de juicio, socavando las reformas del sistema legal”.

Según HRW, el uso de unos 2.500 soldados de la Guardia Nacional de Texas para llevar a cabo los arrestos es “una respuesta altamente militarizada por parte de un contingente no instruido en las tareas policiales, y eso causa graves preocupaciones acerca de los derechos humanos”.

Carolina Canizales, del Centro de Recursos Legales del Inmigrante, opinó que “la Operación Estrella Solitaria parece diseñada para criminalizar aun más a los latinos, negros y otras comunidades inmigrantes con el arresto y detención de personas bajo cargos falsos”.