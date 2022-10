Texas Match the Promise FoundationSM aumenta el valor de las becas

• Ahora incluye a estudiantes de tercer y cuarto grado

(Especial para El Periódico USA)

(AUSTIN) — El Contralor de Texas Glenn Hegar anuncia que el Texas Match the Promise FoundationSM está concediendo becas equivalentes por un valor de hasta $2,000 y subvenciones únicas por un valor de $3,000 a los precios actuales. Ya se están aceptando solicitudes para los premios 2022-23.

La Fundación está ofreciendo este aumento de becas a aún más estudiantes al ampliar el rango de elegibilidad de quinto a noveno grado para incluir a los estudiantes de tercer y cuarto grado.

Las becas de Match the Promise alientan a las familias a ahorrar para la universidad al complementar sus contribuciones al Texas Tuition Promise Fund® (TTPF) – el plan de matrícula universitaria prepagada del estado. Las becas se otorgan en forma de unidades de matrícula del TTPF y se pueden utilizar para pagar la matrícula de prepago para residentes y las cuotas requeridas de toda la escuela en los colegios y universidades públicas de Texas, excluyendo las instituciones médicas y dentales.

“Estoy muy orgulloso del impacto positivo que este programa ha tenido en las vidas de los niños de Texas”, dijo Hegar. “Nos complace que La Fundación haya aprobado nuevas becas equivalentes y subsidios de matrícula que brindan a las familias de Texas aún más ayuda para prepararse para la educación universitaria de sus seres queridos”.

Los estudiantes de Texas de tercer a noveno grados cuyas familias tengan un ingreso familiar de $100,000 o menos pueden solicitar en línea para obtener becas del Match the Promise o descargar el formulario de solicitud para enviar por correo. Los solicitantes elegibles pueden presentar su solicitud entre el 1 de septiembre del 2022 y el 31 de diciembre del 2022 (las solicitudes por correo deben tener matasellos antes del 31 de diciembre).* Las familias también pueden inscribirse en el TTPF durante este período si aún no lo han hecho.** La tasa de solicitud de $25 del TTPF no se aplicará a las nuevas inscripciones durante septiembre y octubre del 2022.

La Fundación igualará hasta $500 de compras de unidades de matrícula por los participantes con ingresos familiares de $75,000 o menos, recibiendo una beca equivalente de cuatro a uno por un valor de hasta $2,000 y a participantes con ingresos familiares de $75,001 a $100,000 recibirán una beca equivalente de dos a uno por un valor de hasta $1,000. Los 12 solicitantes que obtengan la puntuación más alta recibirán una subvención única por un valor de $3,000, que no tiene un componente equivalente.

El requisito de contribución mínima del programa de becas se ha reducido de $100 a $50, y los beneficiarios aprobados tendrán hasta el 31 de agosto del 2023 para cumplir con este requisito.