Texas se postula como primer gran rival de Biden y le gana la batalla inicial

Houston (TX), (EFE News).- El triunfo parcial este martes del fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuando un juez bloqueó la suspensión de las deportaciones de indocumentados ordenada por Joe Biden y su nueva petición para que se cierre el programa Acción Diferida (DACA) que el presidente quiere reforzar apuntan a una dura batalla legal los próximos cuatro años.

La orden del magistrado Drew B. Tipton del Tribunal de Distrito Sur de Texas de bloquear la moratoria de 100 días ordenada por Biden nada más llegar a la Casa Blanca es el primer gran revés judicial para el demócrata desde que asumió el poder hace seis días.

Y Paxton no dudó en sacar pecho este martes de este triunfo en un mensaje en su cuenta de Twitter: “Texas es el PRIMER estado de la nación en presentar una demanda contra la administración Biden. Y GANAMOS”.

Paxton había presentado la demanda el pasado viernes al acusarla de “actuar arbitrariamente al no consultar (con el estado) la orden ejecutiva” de suspender las deportaciones.

Y el fallo de Tipton a viene reforzar las intenciones de Paxton de luchar en contra de las medidas del gobierno de Biden.

El republicano, que ha retado en anteriores oportunidades los programas de inmigración impulsados por los demócratas, resaltó en su cuenta de Twitter que se trataba del “primer gran logro de Texas” al presentar una demanda contra la administración de Biden.

“Elogio a la Corte por darle prioridad a la ley y a la seguridad de nuestros ciudadanos. Continuaré defendiendo a Texas en contra de las acciones inconstitucionales e ilegales del presidente Biden y de su administración”, remarcó Paxton en un comunicado de prensa divulgado este martes.

CERTIFICACIÓN ELECTORAL

A fines del año pasado, Paxton también lideró e impulsó una petición para que el Tribunal Supremo impidiera la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden en las elecciones generales.

Su objetivo era impedir que cuatro estados (Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin) certificasen la victoria de Biden ante su oponente republicano, el expresidente Donald Trump.

El fiscal general de Texas acusó a esos gobiernos de haber usado la pandemia de la covid-19 como un “pretexto” para cambiar las reglas electorales y permitir mayor voto por correo.

BATALLA LEGAL CONTRA OBAMA

Pero este tipo de querellas no son nada nuevo para Paxton, que se ha ganado la reputación de refutar legalmente cuánto proyecto demócrata de reforma se cruce por su camino.

En la era del expresidente Barack Obama, Paxton presentó denuncias por los decretos presentados que le darían un camino legal a más jóvenes inmigrantes que habían llegado al país junto a sus padres, también indocumentados, como parte de la ampliación de DACA.

Paxton lideró la demanda interpuesta por Texas y otros 25 estados, en su mayoría republicanos, que supuso la suspensión judicial de la medida en donde se le acusó a Obama de “haberse extralimitado en sus poderes” ya que la competencia era del Congreso.

Y también impulsó la demanda contra del Programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretendía amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia legal.

En ambos casos, Paxton y su alianza de fiscales conservadores salieron victoriosos.

Y precisamente el objetivo de esa demanda contra DACA y la supuesta extramilitación de Obama es sobre el que este martes ha vuelto a incidir junto con otros procuradores general de otros ocho estados.

En un nuevo documento judicial, Paxton urgió este martes a un juez federal que declare ilegal DACA y detenga la iniciativa de Biden de fortalecer este benéfico que ampara a unos 650.000 jóvenes indocumentados.

Los demandantes aseguran que “no hay razón para que la Corte permita que el memorando ilegal de DACA de 2012 se mantenga, particularmente cuando la nueva administración admite que no va a rescindir el programa”.

“Más que nunca, este caso está listo para una resolución final sobre el tema”, agrega la petición.

CONTRA LAS MEDIDAS MIGRATORIAS DE LOS DEMÓCRATAS

El texano había cuestionado fervientemente las medidas migratorias propuestas por Obama al alegar que impactarían negativamente en sus arcas públicas al expedir de manera masiva licencias de conducir a los indocumentados.

Muchos asemejan las acciones de Paxton en contra del gobierno a las demandas que enfrentó Trump durante su gobierno de parte del estado de California, un bastión demócrata.

Al mando del entonces fiscal general de California, el ahora nominado a ser secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, ese estado presentó más de 100 demandas judiciales en contra de la administración Trump.

La gran mayoría de ellas se concentraron en contra de las políticas de la Administración federal en materia de inmigración, atención médica, educación, control de armas, protección al consumidor, censo, el Servicio Postal y cuestiones de derechos civiles.

