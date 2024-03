Thalía sufre incidente que le hizo temer por su vida

Miami, (Notistarz-AMEXI).- Thalía reveló que pasó momentos muy complicados cuando se estaba ahogando con un pedazo de pollo al estar sola en su casa.

La artista, quien se prepara para ser conductora de la próxima edición de los Latin American Music Awards, dijo que esa experiencia le hizo temer por su vida, y reflexionó sobre la fragilidad de la misma.

“La vida es una, la tienes en segundos. Ahorita, antes de venir aquí, estaba yo corriendo y me metí un pedazo de pollo para salir corriendo así, al carro, y se me atoró, me estaba ahogando con un pedazo de pollo y estaba sola en mi departamento, antes de subirme al carro…”, confesó en declaraciones para el programa Despierta América.

La intérprete de “Amor a la Mexicana” dijo que en ese instante tuvo que golpearse el abdomen hasta que logró expulsar el trozo de comida.

“En cualquier segundo, ¡en cualquier segundo!, pelas, cuelgas los tenis (te mueres)’…”, reveló la cantante en su plática con el matutino.

Ante esa difícil situación, la protagonista de “Marimar” resaltó la importancia de disfrutar cada instante de la vida. “Hay que vivir, hay que disfrutar. Vivir y ver las cosas en positivo y rodearte de luz, de ser luz, que se haga la luz…”, dijo.

A lo largo de los años, la cantante señaló que ha podido concretar todo lo que ha deseado tanto en su vida personal como en lo profesional y ahora disfruta al máximo del momento que está viviendo.

“De pronto como que sí me imaginaba ciertas cosas, muchas las escribí y se hicieron realidad, muchas simplemente las visualicé y también se hicieron realidad y de pronto descubrí que lo más hermoso y lo más maravilloso que te puede pasar en la vida es que todas esas ilusiones se las pongas en las manos a Dios y él te va a dar y te va a hacer exactamente lo que está planeado para tu vida sin que tú te angusties, sin que te dé ansiedad…”, afirmó.

—