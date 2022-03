Nadie ha fracasado tanto intentando ser buenos como The Bad Guys (los tipos malos).

En la nueva comedia de acción de DreamWorks Animation, basada en la serie de libros que fueron éxito en ventas del New York Times, un grupo criminal de animales forajidos está a punto de intentar su estafa más desafiante: convertirse en ciudadanos modelo.

Nunca ha habido cinco amigos tan infames como The Bad Guys: el elegante carterista Mr. Wolf (el ganador del Premio de la Academia® Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri); el ladrón de cajas fuertes Mr. Snake (Marc Maron, GLOW), que lo ha visto todo; el relajado maestro del disfraz Mr. Shark (Craig Robinson, franquicia de Hot Tub Time Machine); el matón de mal genio Mr. Piranha (Anthony Ramos, In the Heights) y la experta hacker de lengua afilada, Ms. Tarantula (Awkwafina, Crazy Rich Asians), también conocida como “Webs”.

Pero cuando, después de años de innumerables atracos y de ser los villanos más buscados del mundo, la pandilla finalmente es atrapada, Mr. Wolf negocia un trato (que no tiene intención de cumplir) para salvarlos a todos de ir a prisión: los malos se portarán bien.

Bajo la tutela de su mentor, el profesor Marmalade (Richard Ayoade, Paddington 2), un conejillo de indias arrogante (¡pero adorable!), The Bad Guys se proponen engañar al mundo diciendo que se han transformado. Sin embargo, en el camino, Mr. Wolf comienza a sospechar que hacer el bien de verdad puede darle lo que siempre anheló en secreto: aceptación. Entonces, cuando un nuevo villano amenaza a la ciudad, ¿podrá Mr. Wolf persuadir al resto de la pandilla de que se conviertan en… los buenos?

La película está coprotagonizada por Zazie Beetz (Joker), Lilly Singh (Bad Moms) y la ganadora del Emmy Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel).

Basada en la exitosa serie de libros de Scholastic de Aaron Blabey, The Bad Guys está dirigida por Pierre Perifel (animador, saga de Kung Fu Panda), que hace su debut como director de largometraje. La película está producida por Damon Ross (ejecutivo de desarrollo Trolls, The Boss Baby, coproductor Nacho Libre) y Rebecca Huntley (productora asociada, The Boss Baby). Los productores ejecutivos son Aaron Blabey, Etan Cohen y Patrick Hughes.

Género: Comedia de acción animada

Elenco: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Richard Ayoade, Zazie Beetz, Lilly Singh y Alex Borstein

Basada en: La serie de libros de Scholastic escrita por Aaron Blabey

Director: Pierre Perifel

Productores: Damon Ross, Rebecca Huntley

Productores ejecutivos: Aaron Blabey, Etan Cohen, Patrick Hughes