Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- ‘The Bear’, ‘Hacks’, ‘Abbott Elementary’, ‘Reservation Dogs’ y ‘Only Murders in the Building’ optarán por el Emmy a mejor serie de comedia en la 76 edición de los Emmy junto a producciones como ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘What We Do in the Shadows’ y ‘Palm Royale’, anunció este miércoles la Academia de Televisión de Estados Unidos.