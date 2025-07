Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- ‘The Bear’ y ‘Hacks’ volverán a rivalizar por el Emmy al recibir este martes una nominación a la mejor serie de comedia de la 77 edición de estos premios junto a ‘Nobody Want This’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Abbott Elementary’, ‘Shrinking’ y ‘What We Do in the Shadows’ y ‘The Studio’.