The Black Keys publicará su nuevo disco “Dropout Boogie” el 13 de mayo

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El grupo The Black Keys publicará su nuevo álbum de estudio, “Dropout Boogie”, el próximo 13 de mayo, informó la productora Warner Music.

Se trata del undécimo disco en la trayectoria musical de este dúo rockero compuesto por Dan Auerbach y Patrick Carney, y que, en esta ocasión, cuenta con diez canciones inéditas y nuevas colaboraciones.

Los miembros de la banda ya han lazando el sencillo “Wild Child” como anticipo del álbum, un tema en el que el rock y el groove se mezclan sin perder la esencia del grupo.

Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound) o Angelo Petraglia (Kings of Leon) son algunos de los artistas invitados en “Dropout Boogie”, cuyo repertorio está grabado mayoritariamente en la primera toma.

“Es instantáneo (…) En cuanto nos juntamos, hacemos música; no sabíamos que íbamos a hacer, pero lo hicimos y sonaba genial”, explicó Dan Auerbach sobre la capacidad de culminar los temas a la primera grabación, según recoge un comunicado.

A lo que Carney añadió que era “la primera vez” que trabajaban así pero que fue “muy divertido”.

Además, aunque ya habían compuesto a medias con el productor Danger Mouse en el pasado, esta es la primera vez que The Black Keys invita a varios músicos a colaborar simultáneamente en un nuevo álbum.

La publicación de este nuevo disco coincide con el vigésimo aniversario del lanzamiento de su debut “The Big Come Up” y llega un año después de su disco “Delta Kream”, que tuvo gran acogida transitando por los ritmos del blues.

“The Black Keys” se formó en 2001 en Akron (Ohio, Estados Unidos), aunque su éxito comercial no llegó hasta 2010 con su disco “Brothers”, con el que se llevaron entonces tres premios Grammy.