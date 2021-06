“The Conjuring” releva a “Un lugar tranquilo” al frente de la taquilla

Los Ángeles, (EFE News).- El terror de “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” lideró este fin de semana la taquilla de Estados Unidos y Canadá al superar a otra propuesta del cine de sustos y escalofríos como “Un lugar tranquilo” (“A Quiet Place Part II”).

Según los datos publicados este lunes por el portal Box Office Mojo, la tercera entrega de la saga “The Conjuring”, que se estrenó en las salas y en HBO Max el pasado viernes, recaudó 24 millones de dólares (19,6 millones de euros) este fin de semana en el apartado “doméstico”, que en la jerga del sector agrupa los ingresos de los cines estadounidenses y canadienses.

Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan en esta nueva propuesta de terror sobrenatural que relata un juicio por asesinato en los años 80 en el que la defensa utilizó como argumento la posesión demoníaca.

“Un lugar tranquilo”, que había dominado la taquilla en su estreno hace dos semanas, se conformó en esta ocasión con la segunda plaza al sumar 19,5 millones de dólares (16 millones de euros).

Emily Blunt y John Krasinski, que están casados y tienen dos hijos en común, vuelven a ser la protagonista y el director en esta secuela de “Un lugar tranquilo” (2018), que se convirtió en un fenómeno del terror y que imaginaba un espeluznante mundo en el que los humanos deben vivir en absoluto silencio para no morir a manos de unos monstruos sensibles al sonido.

“Cruella” completó el podio con 11,2 millones de dólares (9,1 millones de euros).

Emma Stone, ganadora del Óscar a la mejor actriz por “La La Land” (2016), se mete en la piel de Cruella de Vil en esta cinta dirigida por Craig Gillespie que explora los orígenes de la famosa villana de “101 dálmatas” (1961).

Por su parte, la película de animación “Spirit Untamed” logró 6,2 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas.

Esta cinta está inspirada en la película “Spirit: Stallion of the Cimarron” (2002) y la serie “Spirit Riding Free” y cuenta la historia de una joven y su especial conexión con un caballo.

Por último, “Raya y el último dragón” obtuvo 1,3 millones de dólares.

Con el mexicano Carlos López-Estrada como codirector junto al estadounidense Don Hall, esta película animada de Disney narra la historia de Raya, una princesa aventurera en un mundo en el que conviven humanos y dragones.

