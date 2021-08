“The Expendables” tendrá una cuarta cinta con Stallone y Statham al frente

Los Ángeles, (EFE News).- La saga de acción “The Expendables” regresará con una cuarta entrega en la que Sylvester Stallone y Jason Statham volverán a ponerse al frente del reparto.

La revista The Hollywood Reporter aseguró este lunes que Dolph Lundgren y Randy Couture, que ya aparecieron en las tres primeras películas, también se apuntarán a esta cuarta cinta.

50 Cent, Megan Fox y Tony Jaa serán los principales fichajes del retorno de “The Expendables”.

El realizador Scott Waugh, cuya carrera incluye las películas “Need for Speed” (2014) y “6 Below: Miracle on the Mountain” (2017), se encargará de dirigir “The Expendables 4”.

La saga de “The Expendables” gira en torno a un grupo de veteranos mercenarios y sirvió de punto de reunión para algunos de los actores más importantes de la historia del cine de acción.

Así, bajo el liderazgo de Stallone y Statham, también aparecieron a lo largo de esas tres películas otras estrellas como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Mel Gibson o Harrison Ford.

Las tres primeras películas se estrenaron en 2010, 2012 y 2014, pero esta cuarta entrega se ha hecho de rogar por problemas en el seno del proyecto.

Por ejemplo, el representante de Stallone dijo en 2017 que el actor no volvería a “The Expendables” por sus diferencias creativas con el estudio Millennium.

Finalmente, parece que esos roces se resolvieron y que Stallone regresará para la cuarta cinta de esta saga.

“Es muy divertido traer de vuelta a estas estrellas para una película de acción sin límites”, aseguró en un comunicado el presidente de adquisiciones y coproducciones de Lionsgate, Jason Constantine.

Por su parte, el presidente de Millenium, Jeffrey Greenstein, aseguró que en “The Expendables 4” el entretenimiento para las masas “está garantizado”.