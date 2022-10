The Gipsy Kings se emocionan con presentación presencial tras pandemia

Monterrey (México) (EFE).- Tras dos años de pandemia por covid-19, los integrantes de la agrupación francesa gitana The Gipsy Kings by André Reyes confesaron su emoción de haber retomado las presentaciones presenciales ya que durante la crisis sanitaria se limitaron a actuaciones vía “streaming”.

“Nosotros en la pandemia la pasamos muy mal. Hicimos eso de videos en casa, la gente que quería escuchar streaming y bueno no es como un concierto real”, indicó André Reyes, integrante original de la agrupación durante una conferencia de prensa este lunes.

Los artistas anunciaron el concierto que realizarán el 26 de octubre dentro del Festival Internacional Santa Lucía, uno de los más importantes del norte de México.

André recordó que siempre han tenido presencia en Monterrey, Nuevo León, porque es una ciudad que visitan con frecuencia.

“El público de Monterrey nos encanta porque es un público como todos con corazón, con alegría como se escuchan como saben y conocen la música para mi es un honor cantar para ustedes siempre”, dijo.

Para la presentación del miércoles, que se realizará en la Explanada de los Héroes, tienen previsto un recorrido por los temas más famosos de la agrupación, como “Djobi Djoba” y “Volare”, así como algunos nuevos.

“Estoy muy contento de estar aquí este día para hacer el show que tenemos el 26”, compartió Reyes.

Durante la rueda de prensa los artistas interpretaron uno de sus temas más famosos “Bamboleo”.

Además de los integrantes de The Gipsy Kings by André Reyes también estuvieron presentes en la reunión con los medios de comunicación Lorenia Canavati, directora del Festival; Tal Itzhakov, agregada de Diplomacia Pública, Prensa y Cultura de la Embajada de Israel en México y Tamir Ginz, director artístico de Kamea Dance Company, que precisamente tiene su presentación esta noche en el Festival.