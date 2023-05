“The Little Mermaid” renueva la historia de la Sirenita Ariel más allá del tono de piel

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).-Tras años de polémicas, la cinta de acción real de “The Little Mermaid” llega a la gran pantalla con un discurso renovado que “muestra tanto el mundo en el que querríamos vivir como aquel en el que ya vivimos”, dijo a EFE Melissa McCarthy, quien interpreta a la cruel bruja del mar Úrsula.

En 2019, Disney anunció que comenzaría con la producción de la versión humana de la película de Ariel, la popular sirena adolescente que sueña con conocer lo que hay en la superficie, basada en el cuento de Hans Christian Andersen, cuya adaptación al cine animado fue popularizada en 1989.

La noticia conmocionó a seguidores de todo el mundo al confirmar que la caucásica pelirroja sería interpretada por la actriz afroamericana Halle Bailey, desatando una ola de comentarios racistas que cuestionaban el cambio de identidad del personaje ficticio.

Pese a ello, el filme siguió su curso y ahora la película aterrizará en los cines internacionales el próximo 26 de mayo para sumergir a las audiencias a la actualizada historia marítima.

“Desde el inicio, el director Rob Marshall y el productor John DeLuca querían mostrar lo diverso que es el mundo. ¡Qué aburrida sería la vida si todos fuéramos iguales!”, contó McCarthy.

En un encuentro con medios internacionales en el que estuvo EFE, Marshall y DeLuca, sostuvieron que “no había ninguna motivación ni intención concreta al elegir a la actriz” y a su juicio, la reacción generada fue “arcaica” y de “otro siglo”.

Marshall incluso afirmó haber realizado miles de audiciones a chicas de diferentes etnias y que la interpretación de Bailey fue “simplemente brillante”, porque “tenía todas las cualidades que buscábamos en nuestra Ariel”.

La diversidad en el filme no se limitó a la color de piel de un solo personaje, pues en su elenco el director reunió a una amplia variedad de rasgos físicos con actores de diversas nacionalidades que en palabras de McCarthy “derriban muros y puertas” en el camino a la inclusión.

CAMBIO DE PARADIGMAS

Desde la perspectiva de McCarthy la nueva propuesta de Marshall no se quedó atrás a la hora de refrescar concepciones sociales de la primera entrega que han sido duramente criticados en la actualidad, como el amor romántico y la autonomía de la mujer.

“La película de 1989 se trataba de una chica que quería a un chico y que por fin lo encontraba; esta trata mucho más sobre Ariel y su lucha por crear la vida que quiere y resulta que en el camino encuentra al príncipe Eric, pero lo que realmente persigue es una vida que ella pueda elegir y él hace lo mismo”, expresó la actriz.

McCarthy es la gran villana de la historia y la bruja que, para perjudicar a su hermano, el Rey Tritón, padre de Ariel, intentará arruinar la vida de la joven sirena.

El actor español Javier Bardem da vida al rey del océano y en una charla con EFE contó que su personaje le dejo varias enseñanzas que, como padre de una pequeña niña en la vida real, tendrá que aplicar en “un futuro cercano”.

“(La película) te ayuda a aceptar cosas que son difíciles para los padres, como de lo que se trata el verdadero amor, que en este caso es respetar la libertad de las hijas y dejarlas elegir lo que quieren llegar a ser”, aseguró.

En cuestión musical, la potente voz de Halle Bailey revive la canción “Part of Your World”, mientras que McCarthy interpreta “Poor Unfortunate Souls”, ambas existentes en la versión original, aunque el proyecto también incluye temas inéditos.

“Queríamos hacer algo nuevo, algo fresco, intentando mantener el equilibro entre lo antiguo y lo nuevo”, dijo el compositor Alan Menken, creador de la banda sonora original junto a Howard Ashman.

Finalmente Marshall, que también es el autor de obras como “Chicago” (2002) o “Mary Poppins Returns” (2018), concluye con que su versión de la historia seguirá inspirando a nuevas generaciones a luchar por sus sueños y a no tener miedo a lo desconocido.

Mónica Rubalcava e Inés Fernández-Pontes