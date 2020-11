The NYT logra récord de suscriptores impulsado por su versión digital

Nueva York, (EFE News).- El periódico The New York Times informó el jueves que ha alcanzado los siete millones de suscriptores, lo que supone un nuevo récord, mientras que sus lectores digitales han pasado a ser el “motor central de crecimiento” de su modelo de negocio en este “año sin precedentes” marcado por la pandemia y las elecciones.

“Terminamos el tercer trimestre con aproximadamente 6,9 millones de suscriptores totales y cruzamos la marca de 7 millones en el mes de octubre, un incremento de más de 2 millones de suscripciones sólo digitales en el último año, y 393.000 en el último trimestre”, dijo en una nota Meredith Kopit Levien, la presidenta y ejecutiva de la empresa mediática.

“Aunque tenemos mucha confianza en nuestra habilidad para seguir creciendo, 2020 es un año sin precedentes y no esperamos repetir sus resultados”, reconoció la CEO del prestigioso diario, que en el trimestre anterior ya empezó a ingresar más dinero por su versión digital que por la impresa, en plena crisis del coronavirus.

Kopit señaló que ahora, además, los lectores que tienen una “suscripción solo digital” generan más ingresos que los lectores únicamente de la versión impresa, convirtiéndolos “no solo en el motor central del crecimiento de la compañía, sino poniéndolos en camino para ser la mayor fuente de ingresos” del Times.

En las suscripciones digitales, el NYT ofrece no solo su periódico, también sus exitosos productos Cooking (Cocina), Games (Juegos, que antes era el crucigrama) y productos de audio como los podcast.

En el tercer trimestre, entre julio y septiembre, el NYT tuvo un beneficio de 33,6 millones de dólares, el doble con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en el que ganó 16,4 millones, mientras que su beneficio acumulado desde el comienzo del año asciende a 90 millones, un 25,6 % más que en el mismo momento de 2019.

Todo ello pese a que los ingresos totales del trimestre se redujeron ligeramente a nivel interanual (-0,4 %), hasta 426,9 millones, procedentes en su mayor parte de esas florecientes suscripciones (301 millones, un 12,6 % más) y de la publicidad que sigue en decadencia sobre todo en la parte impresa (79,3 millones, un 30,2 % menos).

Las suscripciones digitales han generado un 34 % más de ingresos trimestrales, hasta los 155,3 millones, por encima de los 145,7 millones de la suscripción impresa, que han decrecido un 3,8 %.

En una carta, Kopit, que asumió su puesto de CEO el pasado julio, consideró que en la evolución del NYT de periódico “tradicional” a “empresa digital, creciente y en la que se priorizan las suscripciones” ha sido importante su estrategia, que confía en un gran mercado de “gente curiosa en todo el mundo” dispuesta a pagar por su periodismo.

“Nuestro modelo crea un círculo virtuoso: una gran redacción compuesta de los mejores periodistas del mundo; una marca reconocida y confiable, y un producto digital diferenciado que nos permite atraer y retener más suscriptores”, explicó la ejecutiva.

El NYT “no espera un cambio en el ritmo de los asuntos fundamentales que exigen entendimiento, desde la tecnología que da forma a nuestras vidas, hasta la desigualdad racial y de riqueza, pasando por el auge de China y los efectos del cambio climático”.

“Tampoco dependemos solo de una historia o tema para guiar nuestro crecimiento. De hecho, la amplitud de las noticias fuertes que reportamos es tanto un diferenciador como un conductor de nuestro negocio”, continuó.

Como ejemplo de esa amplitud, Kopit destacó que la aplicación del Times “esta semana ofreció las mejores perspectivas en tiempo real de las elecciones y el virus, y también una guía sobre cómo distraerse de ambas”.

