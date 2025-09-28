30.6 C
McAllen
Sunday, September 28, 2025
InicioInformación GeneralEstados UnidosThe Pokémon Company se desvincula de video que usa su imagen para...
Estados UnidosPolitica

The Pokémon Company se desvincula de video que usa su imagen para promover deportaciones

By El Periódico USA
0
7
Washington (United States), 16/08/2019.- An inflated 'Pikachu' hangs over a crowd attending the 2019 Pokemon World Championships in Washington, DC, USA, 16 August 2019. Thousands of people are expected to attend the 2019 Pokemon World Championships that are taking place in Washington, DC, 16-18 August. Pokemon is the highest grossing franchise of all time. According to 2018 figures, Pokemon's nearly 50 billion USD of retail sales combined with the mobile presence 'Pokemon Go' makes it the top-grossing media

Los Ángeles, (EFE).- The Pokémon Company se desvinculó de un video del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, en el que se utilizó la canción principal de la franquicia y secuencias del anime para destacar el trabajo de los agentes de inmigración.

La compañía dijo en un comunicado que ha tenido conocimiento del video compartido por el DHS que incluye imágenes y lenguaje asociado con la famosa marca, lo que ha causado reclamos entre los seguidores de la importante franquicia en EE.UU.

“Nuestra empresa no participó en la creación ni distribución de este contenido, y no se otorgó permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual”, subrayó Pokemón.

El video publicado en la cuenta del DHS en la plataforma X el lunes pasado muestra un montaje de arrestos realizados por agentes migratorios con la canción principal de Pokémon, que incluye la frase “Gotta catch ’em all” (hay que atraparlos a todos en español) y la figura del protagonista principal Ash Ketchum.

Hasta este miércoles el video tenía más de 70.000 visualizaciones y había generado un gran rechazo por parte de los defensores de los inmigrantes.

La compañía no dijo si emprenderá acciones legales contra el DHS o exigiría que se retiren las imágenes y la música relacionada con anime.

Esta no es la primera vez que el DHS utiliza la imagen de una marca o celebridad en sus videos para promover las deportaciones masivas, este miércoles, el comediante estadounidense Theo Von, de ascendencia nicaragüense y cercano al presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a la agencia de usaran su nombre sin permiso en un video.

“DHS, yo no aprobé que me usaran en esto. Sé que ustedes saben mi dirección, así que manden un cheque. Y por favor bajen esto y, por favor, déjenme fuera de sus videos ‘bombazos’ de deportación”, escribió en X el ‘influencer’, con 8,5 millones de seguidores en Instagram y conocido por su pódcast ‘This Past Weekend’.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025