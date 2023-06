Thiago Almada, Héctor Herrera y Puig, seleccionados para el All-Star de la MLS

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El argentino Thiago Almada, del Atlanta United, el mexicano Héctor Herrera, del Houston Dynamo, y el español Riqui Puig, de Los Ángeles Galaxy, integran la lista de seleccionados para el All-Star de la MLS, que se disputará el próximo 19 de julio en Washington.

Argentina lidera el plantel latino del All-Star de la MLS -que prevé un enfrentamiento entre los mejores futbolistas de la liga estadounidense y el Arsenal de la Premier League inglesa- con cuatro jugadores y, además de Almada, participarán Luciano Acosta y Álvaro Barreal, del Cincinnati, y Christian Espinoza, del San José Earthquakes.

México estará representado por Héctor Herrera, líder del Austin y exjugador del Oporto y del Atlético Madrid.

El único jugador español seleccionado fue Riqui Puig, centrocampista de Los Ángeles Galaxy y ex del Barcelona, uno de los más amados en la MLS pese al gris rendimiento del conjunto angelino en esta temporada.

Los jugadores fueron seleccionados a través de una combinación de votos de aficionados, jugadores y medios (12 jugadores), designaciones por el director técnico All-Star, Wayne Rooney del club anfitrión D.C. United (12 jugadores) y dos selecciones por el Comisionado de la MLS, Don Garber.

Los jugadores representan a quince países diferentes y el que más futbolistas tiene es Estados Unidos, con nueve.

En total, 18 clubes están representados en la plantilla del partido de estrellas de este año: Atlanta United, Austin FC, FC Cincinnati, Chicago Fire FC, Columbus Crew, DC United, FC Dallas, Houston Dynamo FC, LA Galaxy, LAFC, CF Montréal, Nashville SC, New England Revolution, New York Red Bulls, Philadelphia Union, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders FC y St. Louis CITY SC.

Este es el equipo completo del All-Star de la MLS:

Porteros: Roman Bürki (St. Louis CITY SC / votado), Tyler Miller (D.C. United / selección delentrenador), Djordje Petrović (New England Revolution / selección del entrenador).

Defensas: Álvaro Barreal (FC Cincinnati / votado), Jon Gallagher (Austin FC / votado), Ryan Hollingshead (LAFC / selección del entrenador), Matt Miazga (FC Cincinnati / votado), Tim Parker (St. Louis CITY SC / selección del entrenador), John Tolkin (New York Red Bulls / selección del entrenador), Walker Zimmerman (Nashville SC / votado).

Centrocampistas: Luciano Acosta (FC Cincinnati / votado), Thiago Almada (Atlanta United/Votado), Mathieu Choinière (CF Montréal / selección del Comisionado), Héctor Herrera (Houston Dynamo FC / selección del entrenador), José Martínez (Philadelphia Union / selección del entrenador), Aidan Morris (Columbus Crew / votado), Hany Mukhtar (Nashville SC / votado), Riqui Puig (LA Galaxy / selección de entrenadores), Lucas Zelarayán (Columbus Crew / selección de entrenadores)

Delanteros: Christian Benteke (D.C. United / selección del entrenador), Dénis Bouanga (LAFC / votado), Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes / selección del entrenador), Jesús Ferreira (FC Dallas / votado), Giorgos Giakoumakis (Atlanta United / selección del entrenador), Kei Kamara (Chicago Fire FC / selección del comisionado), Jordan Morris (Seattle Sounders FC / votado).