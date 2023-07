Thomas Christiansen: “Dimos todo lo que teníamos, hasta la última gota de sangre”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá, se declaró muy orgulloso por el esfuerzo y la entrega de sus jugadores en la final de la Copa Oro que perdieron por 1-0 ante México.

“Dimos todo en el partido de hoy. Todo lo que teníamos, hasta la última gota de sangre. El equipo murió de pie”, afirmó en una rueda de prensa el técnico hispano-danés.

“Nos meten un gol un par de minutos antes del 90. No hay nada que pueda reprochar a mis jugadores. Han hecho un torneo fantástico y, como les dije a ellos, hay que tener la medalla puesta. Hay muchos que se lo quitan pero les dije que se sintieran orgullosos de todo lo que habían conseguido, de esos halagos por el fútbol que han presentado”, añadió.

Un gol de Santi Giménez en el minuto 88 le dio este domingo la Copa Oro a México, que derrotóPOR 1-0 a una selección de Panamá que ha perdido las tres finales de este torneo que ha disputado (2005, 2013 y 2023).

México consiguió así su novena Copa Oro desde que se cambió el formato de este torneo de la Concacaf (es la selección que más trofeos tiene) y recuperó el trono que había perdido en 2021, cuando cayó en la final ante Estados Unidos.

Christiansen apuntó que México fue un rival “muy bueno”, que “sometió en muchos momentos a Panamá”, y lamentó que el equipo canalero no culminara sus ocasiones, quizá también por su desgaste en la semifinal en la que tuvo que llegar hasta los penaltis para doblegar a Estados Unidos.

“Hemos jugado varias veces contra México. Sabemos cómo juegan, sabemos las virtudes que tienen, la calidad individual, la velocidad…. Era un partido para estar juntos, con las líneas bastante cerca, las basculaciones tenían que ser buenas cerrando espacios por dentro”, argumentó.

“El partido fue así. Las veces que recuperamos las transiciones creo que llegamos con bastante peligro. Tuvimos nuestras ocasiones pero al final nos hemos enfrentado a un México que ha ido de menos a más y desde aquí felicitarles también por esa Copa Oro”, añadió.

Pese a la tristeza de una nueva final perdida, el seleccionador destacó “la madurez”, “la experiencia” y el crecimiento que ha adquirido Panamá.

Christiansen dio la enhorabuena además al panameño Adalberto Carrasquilla, que fue nombrado mejor jugador de esta Copa Oro.

“En el vestuario dije que, por supuesto, se lo merece porque es muy buen jugador. Pero el equipo es el que le ha hecho bueno a él también. Tiene mucho mérito él pero el equipo también ha aportado su granito de arena y les he felicitado por eso”, explicó.

“Hemos perdido y hay que levantar la cabeza, que (los jugadores) pueden estar bien orgullosos”, cerró.