Thomas Fugate: El joven de 22 años nombrado para dirigir la oficina antiterrorista del DHS

En mayo de 2025, Thomas C. Fugate, un joven de 22 años graduado de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), fue nombrado director interino del Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Esta oficina es el principal centro del gobierno federal encargado de combatir el extremismo violento, incluidos el terrorismo interno, los tiroteos escolares y los crímenes motivados por el odio.

Una designación polémica

La elección de Fugate ha causado controversia debido a su falta de experiencia en seguridad nacional o contraterrorismo. Su único antecedente profesional relacionado con el gobierno fue como asistente especial en la suboficina de Inmigración y Seguridad Fronteriza del DHS. Previamente, trabajó como jardinero y empleado de supermercado.

Fugate se graduó con honores en 2024 con una licenciatura en política y derecho, y participó en el programa Bill Archer, que permite a estudiantes realizar pasantías en Washington, D.C. También fue becario en la conservadora Heritage Foundation y trabajó en la campaña presidencial de Donald Trump en 2024.

Reemplazo de un experto

Fugate fue designado tras la renuncia de William Braniff, un veterano del ejército y experto en extremismo, quien dirigía el CP3 desde 2023. Braniff dimitió en protesta tras recortes presupuestarios y despidos masivos dentro del programa. Su salida fue vista como un golpe a la profesionalización de la lucha contra el extremismo.

Críticas desde los medios y expertos

El nombramiento de Fugate fue ampliamente criticado en medios como The Daily Beast, que señaló su falta de credenciales en seguridad nacional y comparó su caso con el de Nathan Laatsch, otro joven de 22 años sin experiencia que fue contratado por la Agencia de Inteligencia de Defensa y luego arrestado por intento de espionaje.

The Daily Show también satirizó la situación, señalando irónicamente que el gobierno estaba “poniendo al becario a cargo del terrorismo”. El presentador Michael Kosta cuestionó cómo alguien con tan poca trayectoria había llegado a una posición de semejante responsabilidad.

Un debate sobre lealtad vs. preparación

Este nombramiento ha reabierto el debate sobre el papel de la lealtad política en el gobierno federal y hasta qué punto se sacrifica la experiencia técnica en favor de la ideología. Mientras algunos defensores de Fugate lo ven como un joven trabajador y leal al presidente, muchos otros advierten que su inexperiencia podría debilitar seriamente la capacidad del DHS para prevenir actos de violencia extremista.