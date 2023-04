TIAGO PZK se une a Khea en “Para Amarte a ti” una poderosa balada cargada emociones

A pocos días de lanzar su nuevo disco “Portales Deluxe” Tiago PZK fue invitado por Khea para sumarse en “Para Amarte a ti” una balada que forma parte de “Eclipse” disco de su colega y amigo.

Escucha “Para Amarte a Ti” en todas las plataformas de música digitales.

Miami, FL – Tiago PZK se une a Khea y estrenan una poderosa balada cargada de emociones titulada “Para Amarte A Ti,” que presenta unas armonías increíbles. Producido por el colombiano Nobeat y Valium, el tema se caracteriza por el sonido nostálgico a través de los acordes del piano.

“Le mostré a Tiago el concepto de mi álbum donde yo quería mostrar mis sentimientos, con letras con sentido y él me dijo ‘esto es lo que quería escuchar’”, cuenta KHEA. “Grabamos ‘Para Amarte a Ti’ en el estudio Kame House en Buenos Aires y es una canción que surgió en el silencio de esa búsqueda interna”, agregó.

Por su parte, Tiago PZK cuenta que: “Una de las cosas que más me gustó de ‘Para Amarte a Ti’ es que no sale desde el ego. No es una letra dedicada a una persona que te hizo mal, sino que trata más sobre un ‘Aléjate de mí que te puedo lastimar’ y eso está buenísimo. Me pareció una propuesta súper sincera y eso me motivó a sumarme. Aunque nos hayamos separado bastante tiempo por situaciones de cada uno, con el Khea somos amigos hace una banda y hoy en día me encontré con un chabón super maduro y evolucionado en cuanto a todo lo que le pasó en su vida. Eso me la re subió, el encontrarme con música desde un lugar mucho más maduro”

Sobre Portales Deluxe Edition

Es el nuevo álbum de Tiago PZK, una superproducción de Grand Move Records y Warner Music Latina, que refleja todo lo que es Tiago: Reggaeton, R&B, Pop, Rock, repleto de canciones súper versátiles. Este álbum llegó para dar el cierre a una gran era en su carrera, cuenta con 18 canciones y fue producido por un excelente equipo de productores: Evlay, Asan, Uanti, Big One, Tatool, Groove 2070, Zecca, Rvssian, Axel Introini y La Creme.

Incluye 5 canciones nuevas, de las cuales 2 fueron lanzadas previamente: Bemaste, una canción emocional, una oda al amor la cual Tiago PZK la interpretó en vivo en Premio lo nuestro y Slow, un trap donde Tiago cuenta los desafíos de la fama.

Además ambos singles tuvieron sesiones filmadas en el exterior: Slow en la Gallery Session x Amazon Music en BCN y VEVO CTRL Session en NYC(Bemaste) ambas marcando tendencias en YouTube.

A estos dos exitosos adelantos se le suman: Que Se Parezca A Ti, Me Olvidé, Muy Mal y las versiones en vivo Entre Nosotros Remix junto a Maria Becerra y Lit Killah; y Sex & Love, grabadas durante los dos shows sold out en julio 2022 en el Movistar Arena, Argentina.