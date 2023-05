TIAGO PZK y TINI presentan “ME ENTERE” 

El vibrante sencillo de reggaeton/cumbia es una continuación apasionante del éxito del dúo de 2022,

“El Último Beso”



El video de “Me Enteré” fue producido por MAÑANA y dirigido por Laura Vifer. La filmación del mismo se llevó a cabo en España, en las afueras de Madrid.



Miami, FL – Tiago PZK y TINI se unen nuevamente con “Me Enteré” un sencillo sexy y sincopado producido por Zecca, fusionando a la perfección el reggaetón y la cumbia en lo que promete convertirse en un hit global.

“Bebe me entere que con él te peleaste, no iba a preguntar, pero vos me llamaste” cantan apasionadamente Tiago PZK y TINI. El impactante video musical da inicio con Tiago PZK protagonizando una pelea con una chica, para luego cruzar su camino con el de TINI y unos amigos quienes también se encuentran atravesando por una misma situación sentimental. El encuentro entre Tiago PZK y Tini comienza como una divertida amistad, evolucionando rápidamente hacia un tórrido encuentro derrochando sensualidad.

El video de “Me Enteré” fue producido por MAÑANA y dirigido por Laura Vifer. La filmación del mismo se llevó a cabo en España, en las afueras de Madrid y en algunos puntos emblemáticos de la ciudad como La Gran Vía y la zona de Felipe IV.



Este sencillo marca la segunda colaboración entre Tiago PZK y TINI tras “El Ultimo Beso” en el 2022, tema que acumula más de 60M de reproducciones y 39M de vistas a la fecha.



Tiago PZK se encuentra actualmente trabajando en música nueva que estaría disponible para finales de año. Este pasado marzo, el cantante estrenó su álbum Portales Deluxe, que incluye 7 canciones incluyendo el exitoso sencillo “Que Se Parezca A Ti” el cual alcanzó la posición #1 en las radios de Argentina y su primer #1 en las listas de Pop en México.