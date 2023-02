Tiger Woods: “No estaría aquí si no pensara que puedo ganar”

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Tiger Woods, que competirá esta semana en el Genesis Invitational por primera vez desde el Open británico del pasado julio, aseguró que no se inscribiría en un torneo si no pensara que tiene opciones de ganar.

“No estaría aquí si no pensara que puedo ganar. Esta es mi mentalidad. Sé que estoy un poco ‘oxidado’, pero ya salí de situaciones complicadas en el pasado”, aseguró Woods en una rueda de prensa previa al comienzo del torneo del Riviera Country Club de Pacific Palisade (California).

Woods, que solo jugó tres torneos en 2022 tras recuperarse de una grave lesión en una pierna como consecuencia de un accidente de carretera en 2021, destacó que conoce el recorrido del torneo y que encara la competición con “ilusión”.

“La pierna está mejor que el año pasado, pero también es mi tobillo. Tengo que recuperarme día a día y al mismo tiempo entrenar y mejorar mi fuerza. Tenemos que encontrar equilibrio, pero he mejorado mucho en los últimos dos meses y estoy ilusionado por competir aquí”, aseguró.

El golfista estadounidense, ganador de quince ‘grandes’ en su carrera, sufrió fracturas en la tibia y el peroné de la pierna derecha, además de heridas en los huesos del pie y del tobillo, que lo tuvieron varios días internado en el hospital Harbour UCLA de Los Ángeles, tras un grave accidente de carretera sufrido en febrero de 2021.

El año pasado, Woods acabó en la posición 47 en el Masters de Augusta, del que es cinco veces campeón, se retiró tras tres rondas en el Campeonato de la PGA y disputó su último torneo en el Abierto británico.