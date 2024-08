TikTok desafió y modificó para siempre la manera de consumir televisión

NotiPress.- En la era digital actual, TikTok emergió con fuerza en la manera en que los consumimos se entretienen. Mientras los servicios de streaming tradicionales dominan la oferta de series y películas, TikTok está cambiando las reglas del juego al presentar contenido televisivo en un formato innovador y accesible. Este fenómeno se manifiesta en cómo episodios y películas, que antes se reservaban para plataformas de streaming convencionales, ahora se encuentran en la plataforma de TikTok.

Ahora, en lugar de esperar a que una serie aparezca en una plataforma de streaming convencional, es posible que los episodios y películas lleguen a la sección de “Para ti” de la plataforma, en medio de videos de influencers y transmisiones en vivo. La adaptabilidad de TikTok a las nuevas formas de consumo de medios es un reflejo de cómo los espectadores están cambiando sus hábitos.

Con una programación que se mueve rápidamente y una dependencia creciente de los algoritmos, TikTok creó un nuevo tipo de experiencia televisiva que desafía las normas establecidas. Asimismo, la popularidad de TikTok para ver contenido televisivo no es una novedad, pero ganó terreno reciente.

Series como Sex and the city (Sexo en la Ciudad) aparecieron en la plataforma y Paramount Pictures incluso lanzó “Mean Girls” (Chicas pesadas) de 2004 en TikTok durante un día. No obstante, la mayoría de los videos de programas y películas en TikTok provienen de cuentas no oficiales, lo que puede llevar a una experiencia de visualización desordenada.

Los espectadores a menudo se encuentran buscando en los comentarios para encontrar la siguiente parte de la historia, algo caótico pero a la vez emocionante. Esta tendencia también se ve reflejada en la cobertura de eventos deportivos. Los Juegos Olímpicos de París 2024 capturó la atención de millones a través de TikTok, con contenidos que van más allá de los destacados tradicionales. Las noticias virales, como el famoso meme de los muffins de chocolate en la Villa Olímpica, muestran un lado más ligero y humorístico de los Juegos Olímpicos.

No obstante, la plataforma se convirtió en un espacio crucial para compartir subtramas y momentos únicos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos en los medios tradicionales. TikTok demostró ser más que una simple plataforma de entretenimiento y se convirtió en un canal vital para el consumo de medios y deportes en tiempo real.

Según el director global de asociaciones deportivas de TikTok, Rollo Goldstaub, los Juegos Olímpicos de París están en camino de ser el evento de contenido más grande en la historia de la plataforma. En comparación con Tokio 2021, la cantidad de publicaciones relacionadas con los Olímpicos aumentó significativamente, demostrando el impacto y la influencia de TikTok en la forma en la que se consume televisión y eventos deportivos.