TikTok en las bambalinas del Seis Naciones femenino

Barcelona, (EFE).- TikTok, la aplicación para crear y compartir videos cortos, se está convirtiendo en el lugar donde presenciar las escenas que suceden en las bambalinas de las competiciones deportivas. Y la plataforma está poniendo el foco en el deporte femenino. El patrocinio del torneo Seis Naciones femenino de rugby es una muestra de ello. La próxima edición empezará en marzo.

El acuerdo afecta al ‘naming’ de la competición, que desde la edición del 2022 se denomina oficialmente TikTok Women’s Six Nations. Además, también incluye el patrocinio de las competiciones masculinas Guiness Six Nations y Autumn Nations Series. La relación de TikTok con el Seis Naciones se alargará hasta el 2025.

“Nuestro rol es el de amplificar los momentos icónicos del deporte, ofreciendo una visibilidad y una cercanía que no serían posibles sin nuestra plataforma. Queremos dar acceso a los momentos que suceden tras las escenas de la competición en sí misma”, explica a EFE Soraya Castellanos, responsable de contenidos, comunidades y asociaciones de TikTok en España y Portugal.

Y añade: “El compromiso no es solo el de apoyar a la competición, sino también a las uniones en todos los niveles de la pirámide del rugby femenino. Queremos amplificar el ruido de la competición y la visibilidad de las deportistas”. En este sentido, TikTok también participó con el mismo propósito como patrocinador en la Eurocopa femenina de fútbol que se disputó el pasado verano en Inglaterra.

La primera experiencia entre TikTok y el Seis Naciones fue en 2022 y, desde entonces, la plataforma está educando a los diferentes actores. “Estamos trabajando de forma muy estrecha con las uniones y las jugadoras para ayudarles a sacar el máximo rendimiento a la plataforma y para hacer crecer sus perfiles personales, llegando a la comunidad de una manera natural y auténtica”, dice Castellanos.

Preguntada por si les está costando que las uniones y las jugadoras entiendan la importancia de implicarse en la creación de contenidos y de mostrar momentos que históricamente habían sido privados en el deporte, la responsable de TikTok responde que “es un reto porque una nueva plataforma implica cambiar las maneras en las que comunicamos”.

En este sentido, deja claro que para que la iniciativa funcione “es necesario que las uniones y las jugadoras se presten a esa conversación con los seguidores, algo que ha sucedido en el Seis Naciones” y que está provocando “una mayor visibilidad de la mujer en el deporte”. Además, considera que “la cercanía es una cosa que surge de una manera muy natural”.

Según explica Castellanos, el contenido creado no tiene presencia únicamente en los seis países participantes en la competición: Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, Italia y Francia. “El contenido del Seis Naciones se está consumiendo en todo el mundo, incluido en España”, sentencia. TikTok tiene más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y su presencia en el deporte es contundente. El hashtag #DeportesEnTikTok suma ya más de 7.000 millones de visualizaciones.

Sobre el éxito en el deporte de esta plataforma de videos cortos, Castellanos opina que tiene mucho que ver con los valores que comparten: “Principalmente somos una plataforma de entretenimiento con la que la gente conecta mediante aquello que le apasiona, algo que tenemos en común con el deporte. El deporte es un elemento que iguala a personas de todas las culturas y generaciones. Por este motivo, es una asociación totalmente natural”.

En esta apuesta de TikTok por el deporte, su propósito es convertirse “en el lugar donde están los aficionados, tanto del deporte rey, el fútbol, como de otros deportes menos mayoritarios”. Así, opina que “TikTok ha cambiado la relación del deporte con los atletas gracias a funcionalidades propias”. Además, la plataforma también valora que su forma de funcionar permite a las marcas que apuestan por el deporte “interactuar con los usuarios” de una manera más fácil.

Desde su creación, se ha relacionado a TikTok con una media de edad muy joven por parte de sus usuarios. Pero Castellanos dice que su “público es más intergeneracional” de lo que puede parecer en una primera mirada y que, si por algo destacan sus usuarios, es por “pertenecer a un público nuevo que quizá no se encuentra en otros foros”.

Sergi Escudero