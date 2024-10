Tim Walz, en el punto de mira por haber dicho que es “amigo de los tiradores de escuelas”

Washington, (EFE).- El candidato demócrata a la vicepresidencia estadounidense, Tim Walz, se ha visto en el punto de mira por haber afirmado en su debate del martes contra el republicano JD Vance que es “amigo de los tiradores de escuelas”.

“Miren, soy cazador. Tengo armas de fuego. La vicepresidenta también. Entendemos que la Segunda Enmienda está ahí, pero nuestra primera responsabilidad es resolver esto para nuestros hijos. Me he sentado con los padres de Sandy Hook. Me he hecho amigo de tiradores escolares”, dijo el número dos de Kamala Harris al ser preguntado sobre su postura sobre las armas.

En la masacre de la escuela de Sandy Hook, que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2012, un joven de 20 años con problemas mentales disparó a su madre mientras dormía y, posteriormente, acudió a su antiguo colegio y mató a 20 niños y seis profesores.

Vance, su rival directo en los comicios del 5 de noviembre, aprovechó este miércoles un mitin para sumarse a las críticas que ha recibido ese comentario.

“Dijo dos que es amigo de tiradores escolares. Y ese fue probablemente sólo el tercer o cuarto comentario más tonto que hizo. Debo ser honesto, me siento un poco mal por el gobernador Walz, y la razón es porque tiene que defender lo indefendible, el balance de Kamala Harris”, dijo en Auburn Hills, en el estado clave de Míchigan.

La campaña republicana fue más lejos. “¿De qué cuernos estaba hablando el gobernador Walz? ¿Qué quiso decir exactamente? Si se equivocó, tuvo amplia oportunidad de ofrecer una aclaración durante su parada para comer pizza después de su humillante actuación (en el debate). Solo que no lo hizo”, dijo en un comunicado.

La explicación de Walz llegó este miércoles antes de un acto electoral en Harrisburg (Pensilvania), donde sostuvo que en esa declaración fallida quiso decir en verdad que se había hecho amigo de víctimas de tiradores de escuelas.