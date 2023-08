TJ Hockenson firma extensión de 4 años con Vikings por 68,5 millones de dólares

Redacción Deportes, (EFE).- Thomas James Hockenson se convirtió en el ala cerrada mejor pagado de la NFL con la extensión de contrato que firmó con los Minnesota Vikings por cuatro años a cambio de 68,5 millones de dólares.

Hockenson ganará casi 17,2 millones de dólares anuales, cantidad con la que desplazó como el mejor remunerado en su posición a Darren Waller, de los New York Giants, que percibe 17 millones.

En la lista de alas cerradas que más ganan también aparecen George Kittle, de los San Francisco 49ers, con 15 millones, y el estelar de los campeones Kansas City Chiefs, Travis Kelce, quien percibe 14,5 millones al año.

El jugador nacido en Des Moines, Iowa, hace 26 años, se unió a los Vikings la campaña pasada procedente de los Detroit Lions.

Su llegada potenció la ofensiva liderada por el ‘quarterback’ Kirk Cousins.

El dos veces seleccionado al Pro Bowl atrapó 60 pases para 519 yardas y tres anotaciones en 10 partidos que contribuyeron a que los Vikings obtuvieran el campeonato de la división Norte de la Conferencia Nacional (NFC).

T.J. Hockenson se perdió gran parte del campamento de entrenamiento de este verano con los Vikings debido a una infección en el oído que afectaba su equilibrio, situación que según el jugador no le impedirá arrancar la temporada 2023.

El exestrella de los Iowa Hawkeyes del fútbol colegial llegó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2019 por los Lions, equipo con el que permaneció hasta la mediados de la campaña pasada.

En cuatro temporadas, Hockenson acumula 246 recepciones para 2.587 yardas y 18 anotaciones.

Una vez asegurado el acuerdo con su ala cerrada, el equipo del entrenador Kevin O’Connell trabajará en la extensión de contrato de su receptor estelar Justin Jefferson.

Los Minnesota Vikings debutarán en la temporada 2023 de la NFL el próximo 10 de septiembre. Recibirán en el U.S. Bank Stadium, ubicado en Minneapolis, Minnesota, a los Tampa Bay Buccaneers. EFE

