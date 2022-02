Tom Brady debutará en Hollywood con Jane Fonda y Rita Moreno

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE News).- El exjugador de fútbol americano Tom Brady, una de las estrellas más importantes del deporte estadounidense, debutará en Hollywood como protagonista de una película en la que también actuarán Rita Moreno y Jane Fonda.

Según una exclusiva avanzada por el diario The Hollywood Reporter, los estudios Paramount Pictures rodarán la cinta, que se titulará “80 for Brady” y narrará el viaje a Texas de cuatro seguidores del deportista para ver la final de la Super Bowl 2017, que venció como “quarterback” de los New England Patriots.

Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin y Sally Field interpretarán al cuarteto de amigos.

Por su parte, Brady, hará de él mismo en la comedia, una “road movie” basada en hechos reales que dirigirá Kyle Marvin (“The Climb”).

De acuerdo con la prensa de Hollywood, Brady, que se retiró de los estadios hace un mes con 44 años, está muy interesado en hacerse un hueco en la industria cinematográfica y se ha involucrado mucho para que este proyecto salga adelante, pues también ejercerá como productor del filme.

“He reflexionado y me he hecho preguntas difíciles, creo que los aficionados merecen el cine por cien de mí, pero en este momento es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de jugadores comprometidos”, escribió el deportista como despedida el pasado 1 de febrero.

Considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, Brady confirmó su retirada tras 22 temporadas, la última como jugador de los Tampa Bay Buccaneers, equipo al que llegó tras dos décadas con los New England Patriots.

De las 22 ediciones del Super Bowl que se han jugado en el siglo XXI, Brady disputó 10, ganó 7 y perdió 3.