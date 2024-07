Tom Brady dice que al final de su carrera se puso “demasiado serio”

Redacción Deportes, (EFE).- Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, reconoció que a pesar de los siete ediciones del Super Bowl que ganó, correr y divertirse dejaron de ser características en su juego porque, se puso “demasiado serio”.

“Cuando veo a estos jugadores jóvenes, veo a Patrick Mahomes como mariscal de campo, corriendo, divirtiéndose y pienso: Yo solía ser así. ¿Qué diablos me pasó?”, se preguntó durante una edición del podcast ‘The Pivot’, con Ryan Clark.

“Simplemente me puse demasiado serio”, subrayó.

Brady, nacido hace 46 años en San Mateo (California), jugó 23 años en la liga, 20 con los New England Patriots, con los que obtuvo seis anillos de campeón, y tres con Tampa Bay Buccaneer, franquicia con la que ganó uno más.

“Sólo puedo mirar atrás y pensar: Está bien, si lo hago de nuevo sería diferente, pero eso nunca volverá a pasar. Aunque piense que sería diferente la realidad es que no se puede. Así que simplemente aprendes de ello y piensas: Está bien, en la próxima etapa de la vida, la disfrutaré un poco más”, reflexionó.

Tom Brady se retiró de la NFL en febrero de 2023.