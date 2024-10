Tom Brady recibe luz verde de la NFL para ser dueño minoritario de Las Vegas Raiders

Redacción Deportes, (EFE).- El legendario mariscal de campo Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl, ha sido acogido en Atlanta por los 32 propietarios de la NFL como accionista minoritario de Las Vegas Raiders, cuyo propietario mayoritario es Mark Davis.

Los Raiders, una de las franquicias más cotizadas de la NFL, está valorada en 6.700 millones de dólares.

Brady, considerado el mejor jugador en la historia del fútbol americano, y su socio Tom Wagner adquirieron el 10 por ciento de las acciones de los Raiders. Brady tendrá una participación del cinco por ciento.

El ex jugador de la NFL, Richard Seymour, también fue aprobado para una pequeña participación en los Raiders, informó la NFL.

La operación, que coenzó en mayo de 2023, se retrasó debido a que luego del retiro del pasado en 2022, Brady firmó un contrato de 10 años por 375 millones de dólares para ser el analista principal de la cadena Fox Sports, posición que podría presentar conflicto de intereses al ser dueño minoritario de una franquicia de la liga.

Ante este escenario, en agosto pasado, la NFL impuso varias restricciones al ex mariscal de campo en su nuevo trabajo como comentarista que inició con la temporada 2024.

Algunas de estas restricciones son que Brady no tiene permitido asistir a reuniones de producción de transmisiones en persona o en línea y no puede tener acceso a las instalaciones del equipo, a los jugadores ni a los entrenadores.

La liga también informó de que el expasador debería cumplir los estatutos de la liga que prohíben las críticas públicas a los árbitros y otros equipos.

El 15 veces seleccionado al Pro Bowl y futuro miembro del Salón de la Fama se unirá a un selecto grupo de jugadores que a través de la historia también se han convertido en propietarios de una franquicia de la NFL.

Entre ellos destacan el fundador de los Chicago Bears, George Halas, y Jerry Richardson, también fundador, aunque de los Carolina Panthers, ambos ya fallecidos.