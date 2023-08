Tom Brady visitará México en octubre para hablar de liderazgo

Ciudad de México, (EFE).- Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, estará en México el próximo 24 y 25 de octubre como figura principal del evento ‘Heroes & Doers’ (líderes y hacedores) en el que impartirá una ponencia sobre liderazgo.

“Brady es una leyenda y como muchos de las personalidades que van a formar parte de ‘Heroes & Doers’ inspirarán el cambio en la vida de muchas personas para convertirlos de hacedores a héroes”, dijo este lunes Fernando Anzures, director general y fundador de EXMA, plataforma de contenido, capacitación en marketing y liderazgo.

El evento se efectuará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 24 y 25 de octubre.

Brady, de 46 años, se retiró de la NFL en febrero pasado luego de ganar siete Super Bowls, seis con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, y obtener múltiples récords en la NFL a lo largo de 23 años de carrera.

Su llegada a la liga fue por una puerta trasera. Seleccionado hasta el lugar 199 en la sexta ronda del Draft del año 2000 por los Pats.

“Seré la mejor inversión en la historia de los Patriots”, fue la frase que le lanzó Brady en su primer contacto al propietario de los Pats, Robert Kraft, una premonición que terminó con seis trofeos Lombardi en las vitrinas de New England.

El ex ‘quarterback’ se unirá a personalidades del mundo de los negocios, el deporte y el entretenimiento para compartir sus historias de éxito entre las que aparecen la dominicana Vilma Núñez, profesional del marketing digital, y el empresario mexicano Arturo Elías Ayub, director de alianzas estratégicas y contenidos de América Móvil.

“Brady es el más grande de todos los tiempos, así que valdrá mucho la pena verlo; ya escucharemos cómo habla de la importancia del deporte para el desarrollo de una sociedad”, afirmó Elías Ayub respecto a la visita del 15 veces seleccionado Pro Bowl.

Javier ‘Chicharito’ Hernández, exmundialista con la selección mexicana de fútbol, también será parte de los ponentes que compartirán sus experiencias de vida, aunque lo hará a través de una videoconferencia.

Entre los oradores que han formado parte de las conferencias de ‘Heroes & Doers’ en años pasados destaca Barak Obama, expresidente de Estados Unidos.