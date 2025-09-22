Tom Holland Sufre Conmoción Cerebral Durante el Rodaje de “Spider-Man: Brand New Day”; Producción en Pausa

Watford, Reino Unido – La producción de Spider-Man: Brand New Day ha sido suspendida temporalmente tras un accidente ocurrido el viernes en el set que involucró al actor Tom Holland. Durante una acrobacia en los estudios Leavesden, Holland sufrió una lesión en la cabeza que resultó en una conmoción cerebral leve.

Aunque no se han confirmado otros heridos, la filmación se ha detenido como medida de precaución mientras Holland se recupera. Se espera que el actor tome varios días de descanso antes de regresar al rodaje.

La película mantiene su fecha de estreno prevista para julio de 2026.