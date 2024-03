Tomás Guarino cae en el programa corto de los Mundiales de Montreal que domina Uno

Toronto (Canadá), (EFE).- El español Tomás Guarino quedó en el puesto número 28 del programa corto de la competición individual masculina de los Mundiales de Montreal por lo que no logró clasificarse para disputar el programa libre.

El japonés Shoma Uno, campeón en los mundiales de Saitama (2023) y Montpellier (2022), concluyó la jornada en primer lugar con 107,72 puntos seguido de su compatriota Yuma Kagiyama, con 106,35 puntos, y el estadounidense Ilia Mailinin, con 105,97 puntos.

Los 24 primeros patinadores de los 40 que compitieron en la programa corto pasan a disputar el viernes el programa libre.

Tras completar el programa corto, Guarino comentó que sufre una pequeña lesión en el pie que le causa dolor al aterrizar los saltos por lo que no su rutina no incluyó ni un triple flip ni un triple lutz. El patinador catalán tendrá que pasar por el quirófano pero en dos semanas estará preparado para volver a patinar.

El español, que consiguió 68,35 puntos, también señaló que estaba contento con su actuación dadas las condiciones en las que ha competido.