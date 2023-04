Tommy Torres relanza su segundo disco que no estaba disponible hace 4 años

San Juan, (EFE).- El premiado cantautor puertorriqueño Tommy Torres relanzó su segundo álbum, “Estar De Moda No Está De Moda”, originalmente publicado en 2004, y que no había estado disponible desde el 2019.

“Mi segundo disco, ‘Estar de Moda No Está de Moda’, ha estado fuera de las plataformas por par de mes… años!! Es un disco que hice independiente no puedo culpar a nadie de la disquera, que soy yo mismo”, admitió el artista en un tuit.

Ante ello, agradeció a todos sus seguidores por “recordármelo todos los días de los pasados 2 años!”.

“¡Qué lo disfruten!!!”, expresó el músico en referencia al relanzamiento del disco, mezclado bajo la tecnología de Dolby Atmos por el mezclador original, Bob Clearmountain.

Algunos temas del disco que fueron exitosos son “De Rodillas”, “Besos y Sal” y “Dame Esta Noche”.

Otros conocidos temas del álbum son “Vinito pa’l Corazón”, “Un Poquito”, “Me cuesta tanto olvidarte y “Sigo Aquí”, que se han convertido en parte de la banda sonora de una generación y que nunca pueden faltar en sus conciertos.

Como una sorpresa especial, el álbum es lanzado junto con el estreno del video remasterizado en 4K de “De Rodillas”.

Además, todas las canciones cuentan con visualizares creados por el fotógrafo Omar Cruz.

La reedición de “Estar de Moda No Esta de Moda” es un lanzamiento de la propia casa disquera de Torres, Terra Music, distribuido por Virgin US Latin.

Galardonado con múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Torres ha sido nombrado por la revista Billboard como “#1 Hot Latin Tracks Producer” y “Compositor de Año” por Ascap.

Comenzó a escribirle a colegas como Ricky Martin, Ricardo Arjona, Paulina Rubio, Ednita Nazario y Son by Four, entre otros, siendo seleccionado por la revista especializada Billboard como Productor del Año en 2007.

Con Martin trabajó en el disco “MTV Unplugged”, que le valió a Torres en 2007 sus primeros Latin Grammys en las categorías de Mejor Álbum Vocal Pop Masculino y Mejor Video Musical Versión Larga por el tema “Tu Recuerdo”, en el que también colaboró la española La Mari.

En esos mismos premios, Torres también ganó un Grammy Latino como productor del disco “Adentro”, de Arjona, como Mejor Álbum Latino, en el que trabajó en siete temas.

Después de estas experiencias y siete años más tarde de su primer disco, Torres regresó en el 2008 con “Tarde o Temprano”, que le dio al artista su primera nominación a un Grammy Latino por un álbum propio.

Recientemente, el cantautor recibió un reconocimiento especial por parte de Berklee College of Music en Boston, donde se graduó de ingeniería de sonido y composición, por “su versatilidad y composiciones que han roto las barreras culturales”.