Toyota 4Runner del 2022, el clásico SUV que sigue sin cambios 

Por Enrique Kogan- Syndicate Auto News Wire

Introducción

La original 4Runner fue un poco más que una pick up con una cáscara de fibra de vidrio, pero el modelo ha sufrido desde el desarrollo un significativo cambio hasta hoy, que pasó a ser un SUV de tamaño medio. Es producido y construido desde 1984 por Toyota en Tahara, Aichi, Japón, o en Hamura Hino Motors, Japón.

Estilos y Opciones

La Toyota 4Runner de 2022 está disponible en nueve modelos: SR5, Trail Special Edition, SR5 Premium, TRD Off-Road, TRD Off-Road Premium, Venture Special Edition, Limited, Limited Nightshade, TRD Pro y TRD Sport. La capacidad para cinco pasajeros es estándar, pero una tercera fila de asientos 50/50-split, es opcional en los modelos mejor equipados.

El sistema de información y entretenimiento cuenta con una pantalla táctil de 6.1 pulgadas, un puerto USB y un sistema de sonido con ocho parlantes y un reproductor de CD, una interfaz de reproductor de medios, y una radio satelital y de alta definición.

Los amantes de los todoterrenos serios deben considerar el TRD Pro (el que probé), que comienza con el TRD Off-Road Premium y agrega resortes delanteros revisados, amortiguadores Fox con reservorios remotos traseros internos de bypass, rines negros mate de 17 pulgadas, llantas para todo terreno, una barra de techo y un estilo especial.

Tren de potencia

Todos los modelos comparten el mismo V6 de 4.0 litros con 270 caballos de fuerza y 278 libras-pie de torsión acoplado a una transmisión automática de cinco velocidades y capacidad de remolque de 5,000 libras.

Los modelos SR5 y Limited están disponibles con tracción trasera o tracción en las cuatro ruedas y una configuración de asientos de dos o tres filas. Los modelos restantes son 4WD-solo y asiento de cinco. Una caja de transferencia de bajo rango viene en versiones 4WD de los niveles de equipamiento SR5, TRD Off-Road, TRD Pro y TRD Sport.

Estilo interior

La calidad de los materiales de la cabina se orienta más hacia la durabilidad que la estética. Tiene naturalmente una altura más alta en comparación con los SUV’s que conocemos, aunque el acceso a la parte delantera y la trasera es similar.

Los conductores de todos los tamaños podrán encontrar una buena posición. Hay mucho espacio para la cabeza y las piernas en la parte delantera. Los asientos traseros deslizantes y reclinables deben ayudar incluso a los pasajeros de 6 pies de altura a encontrar un lugar cómodo. La tercera fila, que es opcional, dos o tres niños entrarán bien, aunque es muy estrecha comparada con cualquier SUV.

Los respaldos de los asientos traseros se pliegan, y es fácil empacar la bodega de carga con 88.8 pies cúbicos con los asientos hacia abajo, y 46.3 pies cúbicos con los asientos hacia arriba. La bandeja deslizable es una característica única que ayuda a cargar.

Tecnología

Su limitada oferta tecnológica demuestra que esta generación del 4Runner tiene más de una década sin actualizarse. El sistema de audio con pantalla táctil de la 4Runner tiene gráficos claros y numerosos botones de acceso directo fijos que facilitan la exploración de los menús sin mirar demasiado la pantalla. Es compatible con la conectividad de teléfonos inteligentes Apple CarPlay y Android Auto.

Seguridad

Trae frenos antibloqueo de disco, estabilidad y control de tracción , airbags laterales de los asientos delanteros, airbags laterales de cortina, airbags de rodilla delanteros y reposacabezas delanteros activos. Agrega las ayudas avanzadas de seguridad para el conductor “Safety Sense P de Toyota. Una cámara de vista trasera es estándar.

Todos los modelos 4WD disponen de un sistema de control de tracción fuera de la carretera conocido como “A-TRAC”, que le ayuda a mantenerse en movimiento en terreno resbaladizo, al redirigir el par motor a la rueda o las ruedas que tienen tracción.

En carretera

Este motor V6 no es rápido, pero si fuerte y robusto, con la transmisión de cinco velocidades que lo mantiene en el poder. Acelera con autoridad. El engranaje alto y las cinco velocidades lo mantienen en la banda de potencia por más tiempo. El pedal del freno tiene una sensación nebulosa en dos tercios del recorrido, por lo que los conductores pueden necesitar algo de tiempo para lograr paradas suaves.

No se siente mucha sensación real a través del volante, pero responde de manera rápida y precisa. El esfuerzo de dirección es un poco pesado a velocidades más altas, pero no es fatigoso. A bajas velocidades, ofrece una cantidad adecuada de asistencia.El 4Runner es muy estable, incluso en giros cortos y cortos. Los movimientos corporales no son excesivos, y controlarlo requiere una aceleración deliberada del acelerador, frenar, asentarse, y luego apuñalar el acelerador central.

El sistema de suspensión específico y limitado, hace todo lo posible para que el 4Runner se sienta un tanto lujoso. Conducirlo no es muy suave, pero tampoco es malo. Si ha conducido pick ups y puede tolerar el tipo de vibraciones y empujones que pueden arrastrarse en una de ellas, encontrará que el 4Runner es más que aceptable porque funciona mejor que una camioneta.

El aislamiento del ruido de la carretera es normal, pero la forma cuadrada no es particularmente adepta a sofocar el ruido del viento. Es el clásico y viejo SUV que no ha cambiado mucho, ya que los compradores no quieren que cambien.

Conclusión

Si su estilo de vida requiere un vehículo con verdadera capacidad todoterreno, la 4Runner TRD Pro es la indicada. El que ha tenido una 4Runner sabe que es una opción segura, fiable, y con un alto valor de reventa, de un automóvil que ha estado en carrera desde el 1984.

Precio: Desde US$ $51,960 la TRD Pro – Consumo: 17 mpg ciudad / 21 mpg carretera