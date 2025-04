Trabajadores de Microsoft denuncian contratos con ejército israelí: No a la IA para matar

Redmond (EE.UU.), (EFE).- Unos treinta empleados de Microsoft protestaron durante la celebración del 50 aniversario del titán tecnológico para criticar a la empresa “por vender armas de IA al ejército israelí”.

“Nos negamos a escribir código que mate a palestinos. Se ha demostrado que Microsoft tiene cientos de millones de contratos con el ejército israelí”, dijo a EFE Ibtihal Aboussad, una de las empleadas de Microsoft encargada de organizar la protesta en la sede de la empresa en Redmond (estado de Washington).

Aboussad, dijo que los trabajadores han intentado mostrar su descontento con peticiones y correos electrónicos, pero que los ejecutivos de la tecnológica les ignoran.

“Nada funciona, así que este era nuestro momento para enviar un mensaje alto y claro: no tenemos nada que celebrar mientras la gente en Palestina es asesinada gracias a la tecnología de Microsoft”, anotó la ingeniera de 25 años.

Aboussad, además de protestar junto con los empleados cerca de la carpa en la que se celebraba el evento, había interrumplido momentáneamente a Mustafa Suleyman, director ejecutivo de Microsoft AI, durante su presentación en los actos del cincuentenario.

La joven con hiyab se le acercó el escenario gritando sobre Gaza: “Afirmas que te importa usar la IA para el bien, pero Microsoft vende armas de IA al ejército israelí. Han muerto 50.000 personas”, gritó.

Suleyman mantuvo la calma durante el incidente y le dijo a la mujer: “Entiendo tu protesta”. A la par que el equipo de Microsoft sacaba a Ibtihal.

No obstante, la joven dijo a EFE que no está preocupada sobre su futuro laboral. “Podrían venir a por mí. Pero creo que el miedo a esa represalia no supera el miedo a trabajar en una tecnología que atenta contra inocentes”, añadió.