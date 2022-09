Trabajadores mexicanos priorizan prestaciones por encima del salario, según expertos

Más prestaciones, crecimiento laboral y sueldos competitivos, son las prioridades actuales de los trabajadores pertenecientes a la Generación Z y Millennial

NotiPress.- El 59,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) en México afirmaron que las prioridades laborales han cambiado en los trabajadores, pues ahora priorizan las prestaciones por encima del salario. Así lo dio a conocer una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartida a NotiPress por Indeed.

Ante esta situación, los expertos en Indeed informaron que los trabajadores en México están cambiando sus prioridades, por ello buscan nuevos modelos de negocio y lugares de trabajo. En 2021 solo registró un 28% de las personas encuestadas quienes priorizaron los beneficios y prestaciones en comparación al salario mensual o quincenal.

“Los datos están mostrando que a raíz de la pandemia por Covid-19 los trabajadores están valorando otros aspectos más allá de un pago equitativo a las horas empleadas”. Expresó Madalina Secareanu, gerente senior de comunicación corporativa en Indeed para América Latina quien agregó que esta transformación es la muestra de cómo las personas reevaluan sus prioridades.

Adicionalmente, Secareanu, declaró que los trabajadores buscan bonificaciones por cumplimiento de metas, salarios más altos, bienestar a largo plazo o seguros familiares. Esto sin contar que la mayoría de los empleados (32%) tiene la intención de regresar a sus espacios de trabajo y no adoptar formatos a distancia.

Por tal motivo, la gerente senior en Indeed recomendó a las empresas a replantear sus modelos de trabajo en todos aspectos, desde las condiciones laborales, hasta oficinas o trabajo a distancia. Para ello, las organizaciones deben tomar en cuenta el promedio de edad y qué generación domina dentro de su compañía.

Una encuesta compartida por Indeed a NotiPress, el 50% de los empleados millennials y la Generación Z sus prioridades están enfocadas en obtener mayor salario y la posibilidad de escalar a otro puesto. En contraste, solo el 49% de los encuestados de esta generación la participación en utilidades, bonos de cumplimiento de metas entre otras prestaciones son su prioridad.

Sin embargo, el tema más importante para ambas generaciones son las oportunidades de crecimiento, desde cursos, conferencias, hasta diplomados y seminarios para desarrollar más habilidades. Este podría significar un punto clave para el 61% de los Millennials y el 54% de los trabajadores quienes pertenecen a la Generación Z.

Para los expertos en Indeed, tomar en cuenta cuál es la generación dominante en su fuerza de trabajo podrá optimizar el modelo de trabajo en su organización. Asimismo, se podrán plantear nuevas estrategias a fin de alcanzar los objetivos de cada empresa mientras se construyen mejores condiciones laborales.