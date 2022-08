Tres caravanas de migrantes avanzan por el sur de México rumbo a EEUU

Tapachula (México), (EFE).- Un total de tres caravanas de cientos de migrantes cada una avanzan este viernes en Chiapas, estado en la frontera sur de México, con destino hacia Estados Unidos y la exigencia de permisos temporales para atravesar territorio mexicano.

Un grupo de unos 400 migrantes partió a las 5.00 horas (11.00 GMT) de Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, rumbo a Tapanatepec, en el vecino estado de Oaxaca, para obtener la Forma Migratoria Múltiple (FMM), con lo que se suman a dos caravanas con personas de unos 10 países que ya avanzan desde hace días.

Los migrantes afirman que marchan porque el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha atendido sus reclamos de expedir documentos.

El nuevo contingente tomó como punto de concentración y salida el parque central Miguel Hidalgo de Tapachula, de donde esperan caminar unos 300 kilómetros.

Varios contingentes y vehículos de la Guardia Nacional van detrás de este grupo de personas que caminan de manera pacífica por la carretera Tapachula – Tapanatepec.

En este contingente viajan personas de Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Honduras, República Dominicana e, incluso, de China y Medio Oriente.

Garufa, de Ecuador, afirmó el INM solo les otorga un permiso para estar 10 días.

“Sin embargo, nuestro destino es poder llegar a Estados Unidos, pero las autoridades nos detuvieron a 100 migrantes ecuatorianos por la mañana y en la noche nos liberaron y emprendimos el viaje por esta carretera”, aseguró.

Los migrantes avisaron que caminarán hasta donde las autoridades les permitan, bajo condiciones de fuertes lluvias y sol, aunque personas que llevan niños piden que les donen agua porque el camino es largo y no están acompañados por alguna organización internacional.

Charli da Silva, migrante de Venezuela, aseguró que su razón de viajar por estas caravanas es llegar a Estados Unidos para tener un poco de paz, libertad y conseguir un mejor trabajo.

“Estados Unidos nos brinda seguridad que otros países no están otorgando sobre todo en el tema migratorio y tener un empleo estable”, aseveró.

Los migrantes de la nueva caravana indicaron que su meta es alcanzar al grupo que salió el miércoles pasado y ya transita por Mapastepec para unirse todos y avanzar de manera conjunta y poder obtener el permiso todos, según contó Juan Carlos, migrante de Honduras.

Las caravanas reflejan un flujo migratorio récord a Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha interceptado a más de 1,7 millones de personas en lo que va de año fiscal 2022, que se inició en octubre pasado.

Además, México recibió un récord de más de 58.000 solicitudes de refugio en la primera mitad de 2022, un incremento anual de casi 15 %, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).