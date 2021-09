Tres residentes del Valle de Texas, culpables de alojar a más de 150 indocumentados

Los Ángeles, (EFE News).- Tres residentes de Texas han sido declarados culpables en dos casos separados de alojar a más de 150 indocumentados, muchos de ellos en condiciones inhumanas, informaron las autoridades.

El Departamento de Justicia informó en un comunicado que Santos De León-Cárdenas, un residente de Brownsville y de 35 años de edad, fue sentenciado a 30 meses en una prisión federal y tres años de libertad supervisada por alojar indocumentados.

El juez de distrito Ferando Rodríguez Jr. señaló al emitir la sentencia que De León-Cárdenas, que se declaró culpable el 29 de abril, alojaba a 57 extranjeros en condiciones de hacinamiento e insalubres.

De acuerdo con el comunicado, el pasado 22 de marzo las autoridades migratorias llegaron a un hotel en Brownsville que se creía era usado para alojar indocumentados.

Allí detuvieron a De León-Cárdenas y a los 57 migrantes, dos de ellos menores no acompañados, quienes eran mantenidos en una habitación única y con escasa ventilación.

Por otro lado, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó que Issac Livan Martínez, de 23 años, y Gina Alexandria Guzmán, de 26, ambos de San Juan, en Texas, fueron declarados culpables de conspirar para alojar a casi 100 extranjeros en un hotel in la ciudad de Pharr.

El pasado 13 de mayo, agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE y policías locales llegaron al hotel por una investigación distinta. El personal del hotel les dijo que sospechaban que numerosos extranjeros eran alojados en varias habitaciones.

El HSI descubrió que la pareja había rentado varias habitaciones, en las que hallaron a 50 extranjeros, incluyendo niños no acompañados.

Grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron a Martínez y a Guzmán recogiendo y dejando a los extranjeros en el hotel en una camioneta robada.

El 28 de junio, la policía local arrestó a Martínez después de una parada de tránsito.

Martínez autorizó una inspección de su residencia en San Juan, donde las autoridades descubrieron a 45 extranjeros, incluyendo varios menores no acompañados. Algunos de los extranjeros identificaron a Martínez y a Guzmán como los cuidadores del hotel en Pharr y la casa en San Juan.

La sentencia de la pareja está programada para el 30 de noviembre. Ambos enfrentan hasta 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.