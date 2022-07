TRUENO Y J BALVIN ROMPEN LAS BARRERAS CREATIVAS CON EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO SENCILLO “UN PASO”

(Miami, FL) – El artista argentino emergente y virtuoso del hip-hop, Trueno, se une a la superestrella colombiana, J Balvin, para el lanzamiento de “UN PASO”, un tema inédito del segundo álbum de Trueno, BIEN O MAL. La canción y su video oficial ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Con este nuevo éxito, Trueno muestra sus habilidades camaleónicas para adaptarse y prosperar en cualquier género musical, iniciando “UN PASO” con unos juegos de palabras vigorosos mientras canta: “Si la gente me pide reggaeton, se lo doy”. Abriendo el camino para la dirección y la identidad de la canción, Trueno mantiene su promesa mientras se sumerge en un tema más nostálgico y repleto de reggaetón – mezclando el ritmo de reggaetón familiar de J Balvin con el toque de hip-hop del prodigio argentino. Un pronunciado elemento de batería toma rápidamente impulso mientras la destreza lírica y flow característico de Trueno marcan el camino para lo que está por venir cuando la vocalización rítmica de Balvin entra en la canción.

“La canción UN PASO es la primera canción bloqueada que va a salir a luz. En UN PASO, presentamos un poco el concepto del disco, es el reggaeton latinoamericano. Yo estoy super agradecido que sea de la mano a una persona como Balvin, que para Latinoamérica siempre fue un ídolo, y que baje al barrio a interesarse por los nuevos talentos habla mucho de él,” comenta Trueno. “Que siga haciendo música para el barrio me parece muy importante y siento que el fin de este tema es la unión latinoamericana, más allá de Colombia y Argentina, si no dejar Latinoamérica en el mapa lo más alto con todo su pureza, y con su oscuridad y pureza al barrio – dejarlo en el mainstream para que todo el mundo se entere. Que todo el mundo vea cómo se está haciendo el reggaeton en Argentina y que estamos más que parados. Sigue BIEN O MAL, de la protesta a la celebración. En esta ocasión nos toca tocar un poco al barrio, por suerte con una persona que nos va llevar al estrellato y que va hacer mi barrio que brille como Balvin. Super contento por esta unión latinoamericana, seguimos representando el continente. Argentina y Colombia en la casa!”

Manteniéndose fiel al tema general de BIEN O MAL, el video de “UN PASO” continúa la narración del exponente del hip-hop a través de la expresión artística, uniéndose con sonidos y espacios visuales que trabajan juntos para romper las barreras creativas. Dirigido por El Dorado y Lucas Vignale y producido por Sur Capital Récords, el video es el complemento visual perfecto para la canción, ya que se alinea con el espíritu y la actitud establecidos por Trueno y Balvin. Envueltos en tonos más siniestros y en una atmósfera cautivadora, ambos artistas dejan clara su presencia mientras cantan sus contundentes versos rodeados por un grupo de bailarines sin rostro vestidos con colores más oscuros.