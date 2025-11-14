Trump acusa a los demócratas de “desviar la atención” con el caso Epstein y difundir bulos

Washington, (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trimp, acusó a miembros del Partido Demócrata de que “desviar la atención” y difundir bulos al difundir unos correos electrónicos en los que el pederasta Jeffrey Epstein aseguraba que el magnate neoyorquino estaba al tanto de sus crímenes y que “pasó horas” junto a una de sus víctimas.

“Los demócratas intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno Federal y de muchos otros temas”, escribió Trump en su red social Truth Social horas después de darse a conocer estos correos.

“Solo un republicano muy malo, o estúpido, caería en esa trampa”, prosigue el mensaje del mandatario, que acusa a los demócratas de costarle a EE.UU. “1.500 millones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo”.

El magnate neoyorquino asegura que los demócratas “deben pagar las consecuencias” y que “no se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto”.

“¡Los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas!”, concluye el texto.

Entre los correos publicados hoy por el Congreso estadounidense destacan tres, fechados en 2011, 2015 y 2019, en los que Epstein escribió que Trump estaba al tanto de sus abusos y que el ahora presidente pasó “horas” con una de sus víctimas, Virginia Giuffre.

Giuffre aseguró haber sido objeto de abusos sexuales por parte de Epstein y Andrés de Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, y se quitó la vida el pasado abril.

En diferentes testimonios la mujer dijo haber conocido a Trump cuando trabajó para él en su balneario de Florida y aseguró que no estuvo involucrado en ningún abuso ni actividad delictiva relacionados con ella.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, empleó hoy argumentos similares a los de Trump al ser preguntada por la publicación de los correos.

También volvió a negar nuevamente que Trump esté contemplando conceder el indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein que cumple 20 años de condena por tráfico sexual de menores.