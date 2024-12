Trump agradece “honor” a TIME pero solo puede “hablar bien” del 25 % de sus portadas

Nueva York, (EFE).- El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, definió este jueves como un “honor” el reconocimiento Persona del Año 2024 que la revista TIME le ha entregado por segunda vez, pero afirmó que solo puede “hablar bien” del 25 % de las portadas del icónico magacín neoyorquino.

“Es un honor (…) Quiero dar las gracias a la revista TIME. He estado en la portada muchas veces. No sé quién tiene el récord. Pero probablemente solo puedo hablar bien del 25 % de las portadas. El 25 % son geniales. Las otras, simplemente prefiero no verlas, pero ha sido un honor”, arrancó Trump en un discurso desde la Bolsa de Nueva York.

Allí acaba de protagonizar el toque de campana del parqué neoyorquino con una gran ovación y con una muestra de la portada, en la que aparece como Persona del Año 2024, de fondo.

“Creo que me gusta más esta vez (esta portada)”, añadió el magnate para a continuación mandar una advertencia a la prensa: “Los medios se han calmado un poco. Nos tratan mucho mejor. Ahora, creo que si no lo hacen, tendremos que enfrentarnos a ellos de nuevo”.

El empresario republicano, de 78 años, ganador de las elecciones del pasado 5 de noviembre, fue también Persona del Año de TIME en 2016, cuando igualmente se impuso en los comicios presidenciales frente a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

La portada de este año muestra a Trump luciendo su habitual traje con corbata roja sobre un fondo gris y con las manos del republicano entrelazadas, mientras mira desafiante al horizonte.

A ésta le acompaña ya en la página web de TIME una extensa crónica con declaraciones en exclusiva durante la campaña y una decena de fotografías, infografías y un vídeo que documentan el impacto del político en EE.UU. y fuera de sus fronteras.

A lo largo del texto pueden leerse repetidamente calificativos como “el hombre más poderoso del mundo” o descripciones de su regreso presidencial como “un renacimiento político sin parangón”.

El reconocimiento anual y más importante de TIME se entregó por primera vez en 1927 y sus ganadores han levantado polémica desde sus inicios, al combinar personalidades tan dispares como Mahatma Gandhi (1930), Iósif Stalin (1939), la reina Isabel II de Inglaterra (1952), John F. Kennedy (1961), Richard Nixon (1971), el ayatolá Jomeini (1979), el invento del ordenador (1982), Jeff Bezos (1999), Vladímir Putin (2007) o Barack Obama (2008), entre muchos otros.

También fue reconocido Adolf Hitler, en el único número que el individuo escogido no aparece en la portada de la revista.