Trump amenaza con federalizar Washington D.C. tras la agresión a un empleado de gobierno

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría tomar el control de Washington D.C.debido a la violencia en la capital y justificó su intención por la agresión que sufrió Edward Coristine, trabajador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), el pasado 3 de agosto.

“Si Washington D.C. no retoma el camino rápidamente, no tendremos otra opción que tomar el control federal de la ciudad y gobernar como debe ser y poner en aviso a los criminales de que ya no van a salirse con la suya”, publicó Trump en la red social Truth junto a una foto de Coristine ensangrentado y sin camisa.

El mandatario estadounidense amenazó con hacer uso de sus “poderes” para federalizar la ciudad si una situación de violencia similar vuelve a suceder.

El pasado domingo, Coristine fue agredido brutalmente por unos 10 jóvenes cuando intervino para defender a una mujer durante el intento de robo de su automóvil en Washington. El ataque le provocó una conmoción cerebral y una fractura de nariz.

Trump acusó a las autoridades locales de no actuar con firmeza ante actos criminales, sobretodo cuando estos implican a menores ya que dos adolescentes de 15 años originarios del vecino estado de Maryland fueron detenidos por el ataque contra el empleado gubernamental.

El presidente pidió reformar la ley del Estado para que a los menores implicados en hechos como este se les juzgue “como adultos y encarcelarlos por un largo tiempo”.

En cuanto a la amenaza de Trump, el presidente podría desplegar agentes federales o tropas de la Guardia Nacional con una orden ejecutiva como hizo en 2020 durante protestas o recientemente en Los Ángeles por los disturbios debido a las redadas de la patrulla fronteriza contra migrantes.

Para poder abolir el poder de las autoridades locales el presidente necesitaría el apoyo del Congreso donde seguramente encontrará una oposición del Partido Demócrata y la moción podría terminar en tribunales federales para ser resuelta.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, en Washigton la violencia homicida se redujo ligeramente en los primeros cinco meses de 2025 tomando en cuenta que se registraron 95 muertes violentas en comparación a las 105 registradas el año pasado.

La idea de tomar el control de la capital estadounidense también fue apoyada por Elon Musk, quien publicó en su cuenta de X que “es momento de federalizar D.C”.

La alcaldesa capitalina, Muriel Bowser, del Partido Demócrata, no se ha pronunciado sobre la amenaza del presidente. EFE