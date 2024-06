Trump apuesta en Las Vegas por el voto latino para dar el golpe definitivo a Biden

Las Vegas (EE.UU.), (EFE).- El expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) apostó este domingo por los votantes latinos en un mitin electoral en Las Vegas dedicado a esta comunidad en el que cargó contra los migrantes que están llegando por la frontera sur y de los que dijo “están haciendo daño” a la economía de los latinos ya viven en EE.UU.

Trump insistió en que la situación en la frontera sur es “insostenible” y acusó al presidente Joe Biden de haber creado una “crisis” y señaló que las restricciones al asilo anunciadas por el mandatario el martes pasado “no significan nada”.

“Si Joe Biden quisiera firmar una orden ejecutiva para detener la invasión lo único que debería hacer es decir: ‘Aquí reinstituyo todas las políticas fronterizas de alguien llamado Donald Trump'”, precisó el exmandatario frente a los asistentes que se reunieron en el parque Sunset bajo una temperatura de alrededor de 38 grados centígrados.

Como lo hizo desde 2016, el expresidente usó la retórica antiinmigrante y arremetió directamente con los migrantes que llegan a la frontera sur al asegurar que están hiriendo a los “latinos estadounidenses”, como se refiere a los miembros de esta comunidad que tienen un estatus legal en el país.

También afirmó falsamente que los migrantes que ingresan de forma irregular “se están llevando el 100 por ciento de los nuevos trabajos. “Están hiriendo a nuestras familias, están destruyendo a nuestra población negra, están destruyendo a nuestra población hispana, y saben que más están destruyendo a nuestros sindicatos”, dijo el presidente.

Trump aprovechó el evento de hoy para rebautizar la campaña enfocada en la comunidad hispana y latina que pasó de llamarse Latinos for Trump a Latin American for Trump, el cambió se hizo para enfatizar que los latinos son estadounidenses, según dijo a Efe Jaime Florez, director de comunicaciones hispanas de la campaña de Trump.

Nevada se ha convertido en un estado esquivo para los republicanos desde 2008, cuando el expresidente Barack Obama (2009-2017) ganó el estado con comodidad, algo que en 2020 le costó a Biden cuando se alzó con la victoria por unos 34.000 votos, o 2,4 puntos porcentuales a favor.

Érika Castro, organizadora del fondo del Progressive Leadership Alliance of Nevada explicó a EFE que los votos de la comunidad latina ayudaron a Biden a ganar Nevada, considerado como un estado bisagra.

Pero la situación parece estar cambiando, de momento, las encuestas se decantan en Nevada a favor de Trump. Según la media de sondeos de la web FiveThirtyEight, este le aventaja por cinco puntos porcentuales, con el 45 % de las intenciones de voto.

Una encuesta reciente del New York Times/Siena College mostró que el exmandatario republicano está ganando apoyo entre los votantes latinos con un 36% que dijo que votaría por él en comparación del 26% que dijo que votaría por Biden.

Los jóvenes de Nevada también se están inclinando a favor de Trump, un ejemplo de ello son los puertorriqueños Gustavo y Elena, de 24 y 26 años, respectivamente, los hermanos que residen en Nevada hace más de una década creen que el expresidente representa “un buen futuro” para el país, según dijeron a EFE.

Los mismos argumentos expresó la guatemalteca Mary Gutiérrez, de 50 años, que vino desde San Bernardino (California) con su familia para asistir al mitin del exmandatario.

La inmigrante contó a Efe que la derrota de Trump en el 2020 la impulsó a hacerse ciudadana y que el exmandatario contará con su voto y el de su familia. Esta mañana la familia Gutiérrez llegó a las cinco de la mañana para hacer fila desde temprano y poder asegurar un asiento cerca al podio y expresarle su apoyo para que cierre la frontera.

“Alguien tiene que ponerle orden a esta situación y creo que los inmigrantes que vienen a no cumplir las reglas deben ser deportados”, puntualizó Gutiérrez.

Al final del discurso Gutiérrez dijo sentirse emocionada con las promesas del republicano de asegurar la frontera, rebajar los impuestos y revitalizar la economía.

Trump culminó su mitin invitando a los asistentes a votar en las primarias que Nevada realiza el próximo martes 11 de junio, en el que seguramente él será elegido como el candidato republicano, a pesar de que los estatutos del partido en este estado especifican que ninguna persona convicta puede ser elegida como candidato.