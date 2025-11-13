Trump arremete contra periodistas del New York Times por críticas de su gestión con China

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra dos periodistas del New York Times por su cobertura crítica que cuestiona sus supuestos logros en la reunión que sostuvo con su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur.

Trump catalogó al New York Times como un medio “mediocre” y criticó a los reporteros Lily Kuo y David Pierson, quienes cubrieron su reunión con Xi en Corea del Sur.

En una publicación de Truth Social, el republicano dijo que los reporteros intentaron “empañar” su “exitosa” reunión y supuestamente omitir información sobre acuerdos en tierras raras, compra-venta de soja y pago de aranceles.

La molestia del mandatario surge tras un análisis titulado “El arte de dejar que Trump se atribuya la victoria, mientras uno sale fortalecido”, que explica cómo China se habría llevado la mejor parte de las negociaciones.

Según el artículo, “Xi aprovechó la posición dominante de China en tierras raras y su capacidad de compra de soja estadounidense para obtener concesiones de Washington”.

El análisis también señala que “la Administración Trump carecía de un objetivo comercial claro, lo que permitió a China manejar la negociación de manera más favorable”.

Además, el periódico apunta que “aunque Trump presentó la reunión como un triunfo estadounidense, lo que realmente logró fue un acomodo táctico que beneficia a ambas partes, pero con ventaja estratégica para China”.

Trump ya había demandado al New York Times el 15 de septiembre de 2025 por difamación, exigiendo 15 000 millones de dólares, aunque un juez federal rechazó la demanda pocos días después.

El encuentro se realizó en Busan, Corea del Sur, y permitió discutir comercio, aranceles y cooperación en temas como el fentanilo y la compra de soja por parte de China.

Tras la reunión, Trump anunció la reducción de los aranceles sobre productos chinos del 57 % al 47 % y la prórroga de la tregua comercial por un año, mientras Pekín suspendió las restricciones a las tierras raras durante el mismo período.