Trump asegura que 11 “terroristas” del Tren de Aragua fueron eliminados en ataque a barco

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a 11 integrantes de el Tren de Aragua durante un “ataque cinético” contra “narcoterroristas” en el Atlántico este martes.
Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a 11 integrantes de el Tren de Aragua durante un “ataque cinético” contra “narcoterroristas” en el Atlántico este martes.
© El Periódico USA. 2025