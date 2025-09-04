26.4 C
McAllen
Thursday, September 4, 2025
InicioInformación GeneralEstados UnidosTrump asegura que 11 "terroristas" del Tren de Aragua fueron eliminados en...
Estados UnidosPolitica

Trump asegura que 11 “terroristas” del Tren de Aragua fueron eliminados en ataque a barco

By El Periódico USA
0
7

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a 11 integrantes de el Tren de Aragua durante un “ataque cinético” contra “narcoterroristas” en el Atlántico este martes.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025