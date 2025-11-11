Trump asegura que los precios de la cena de Acción de Gracias han caído un 25 % este año

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la caída del 25 % en los precios de la cesta para la cena de Acción de Gracias anunciada por Walmart, la principal cadena de supermercados, cuya rebaja atribuyó a su buena gestión económica y a una inflación “casi inexistente”.

“Walmart lo anunció hace solo dos días. Este año será un 25 % más barato celebrar el Día de Acción de Gracias que el año pasado con el ‘Adormilado’ (Sleepy en inglés) Joe Biden. (…) Esa es una gran diferencia”, dijo durante un encuentro con el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, en la Casa Blanca.

Trump, que regresó al poder en enero pasado con la promesa de bajar los altos costes de los alimentos y la gasolina, insistió en que esta rebaja es “representativo del resto de los precios, incluido los de la energía, que han bajado mucho con respecto al año pasado”.

“La inflación es casi inexistente. Tenemos la inflación en un nivel muy bajo, mientras que, como saben, durante la Administración de Biden se registró la peor inflación en la historia de nuestro país”, reiteró el republicano, que culpa continuamente al expresidente demócrata de la marcha “pésima” de la economía antes de su segundo mandato.

La inflación interanual en EE.UU. fue de un 3 % en septiembre pasado, según la publicación más reciente del Buró de Estadísticas Laborales (BLS), que dejó de monitorear estos indicadores debido al actual cierre de Gobierno federal.

El festivo de Acción de Gracias es uno de los más importantes del año en Estados Unidos, donde millones de hogares se reúnen el último jueves de noviembre para conmemorar la emblemática cena que, según la tradición, compartieron los colonos europeos y los nativos en 1621.

Si bien Walmart anunció que este año su cesta de Acción de Gracias tendría un coste inferior a los 40 dólares para unos diez comensales, un 25 % menos que en 2024, la composición del menú se ha reducido de 29 a 24 artículos.

Entre los que faltan en 2025 se incluyen las cebollas, los boniatos, la mezcla para magdalenas, los malvaviscos, la nata montada y la tradicional tarta de nueces.

La cesta actual sí contiene panecillos tradicionales, arándanos frescos, calabaza y el emblemático pavo, cuyo precio es el más bajo desde 2019, según Walmart, la mayor cadena de supermercados del país.