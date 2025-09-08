Trump auspicia cena con sus congresistas “más leales” en la Casa Blanca

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, auspició una cena en la Casa Blanca con congresistas republicanos y otros dirigentes políticos a los que calificó como “los más leales”, en un acto en el que repasó lo que considera los principales logros de su Administración.

“Los hemos invitado porque son los más leales cuando se necesitan votos, a los que no tengo que llamar en la madrugada para conseguir su apoyo”, afirmó Trump en su discurso previo a la cena celebrada en el recién inaugurado Jardín de las Rosas, ubicado en el ala oeste de la Casa Blanca.

En una intervención de 19 minutos, el mandatario celebró la decisión de cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, firmada horas antes en la Oficina Oval, y aseguró que está por “resolver” conflictos que se prolongan desde hace años, en referencia directa a la guerra entre Ucrania y Rusia.

Entre los invitados destacaron el senador James Lankford y el vicepresidente J.D. Vance, así como la mayoría de los integrantes del gabinete, según reportó la prensa presente en el evento.

En mayo, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Fronteriza de 2025, promovida por Trump, que asigna 28.000 millones de dólares para levantar nuevas secciones del muro con México, contratar miles de agentes adicionales y ampliar centros de detención de migrantes, una medida criticada por organizaciones de derechos humanos y por la oposición demócrata en el Capitolio.

“Vamos a poner grama en todos los parques de nuestra capital; la grama es lo mejor del mundo”, dijo Trump al celebrar su intervención militar en Washington D.C., al tiempo que advirtió que tomará acciones federales en otras ciudades gobernadas por demócratas.

Según la Oficina de la Primera Dama, la remodelación del Jardín de las Rosas, inaugurado con esta cena, costó unos 3,5 millones de dólares, e incluyó la modernización del sistema de riego, la plantación de especies nativas y la ampliación de las áreas verdes para conservar el diseño histórico.