Trump cancela reunión con los demócratas y EEUU se asoma al cierre del Gobierno Federal

Washington, (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que ha decidido no reunirse con los líderes demócratas en el legislativo para tratar de negociar la aprobación de un presupuesto provisional que evite que el Gobierno Federal cierre parcialmente la semana próxima debido a lo que él califica de demandas inaceptables.

“Tras analizar las demandas absurdas e irrisorias que están planteando los demócratas de extrema izquierda en la minoría parlamentaria a cambio de su apoyo para mantener nuestro próspero país en funcionamiento, he decidido que no mantener una reunión con sus líderes en el Congreso podría resultar productiva”, escribió Trump en su red Truth Social.

Aunque el encuentro no se había oficializado, fuentes de la Casa Blanca habían indicado a medios que el presidente tenía previsto verse este jueves con los líderes de las minorías demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado, Hakeem Jeffries y Chuck Schummer.

La semana pasada no prosperaron en la Cámara Alta dos proyectos de ley para financiar provisionalmente a las agencias federales presentados, cada uno, por la mayoría republicana y la minoría demócrata.

Los demócratas han pedido a los republicanos – que necesitarían los votos de al menos siete escaños de la bancada opuesta para aprobar su propuesta-, la renovación de subsidios para atención médica que expira a final de este año y revertir de los recortes en materia de salud aprobados por la gran ley presupuestaria y de recortes fiscales de Trump del pasado julio.

“Amenazan con paralizar el Gobierno de Estados Unidos si no se aprueba un presupuesto de más de 1 billón de dólares para nuevos gastos”, afirmó hoy Trump refiriéndose hoy a las demandas de los republicanos.

“Lo único que quieren los demócratas del Congreso es implementar políticas de extrema izquierda que nadie votó: altos impuestos, fronteras abiertas, impunidad para los delincuentes violentos, participación de hombres en deportes femeninos, financiación pública para cirugías de ‘transición de género’ y mucho más”, añadió el magnate republicano.

La renuncia de Trump a reunirse con los demócratas, unida al receso en el que se encuentra el Congreso hasta el 29 de septiembre, acerca la posibilidad de un cierre parcial del Gobierno Federal, que se producirá el 1 de octubre si no hay acuerdo.