Trump celebra “grandes acuerdos comerciales” logrados en su gira por Asia

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró los “grandes acuerdos comerciales” que logró durante su gira asiática que culminó este día.

“Se lograron grandes acuerdos comerciales, ahora existen relaciones a largo plazo, y el dinero está fluyendo hacia nuestro país gracias a los aranceles”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

El mandatario agradeció a los líderes de China, Japón, Malasia, Corea del Sur, Australia, Vietnam, entre otros, por las reuniones.

Durante su gira alcanzó con China un pacto de reducción de ciertos aranceles y un aumento en las compras de soja estadounidense, y en el Sudeste Asiático se facilitó una tregua fronteriza entre Tailandia y Camboya.

Todos los acuerdos están basados en pilares que tienen que ver con el comercio, la inversión y la seguridad de suministros estratégicos.

Además, Estados Unidos firmó un acuerdo de Asociación Estratégica Integral con Malasia, que incluye cooperación en comercio, tecnología, energía y minerales críticos. Con Vietnam se alcanzaron compromisos para reducir aranceles y fortalecer las cadenas de suministro.

Mientras que Corea del Sur anunció inversiones por más de 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense a cambio de una rebaja en tarifas a sus vehículos.

La Casa Blanca aseguró que estos acuerdos refuerzan la posición de Washington como “socio económico clave en el Indo-Pacífico” y forman parte del esfuerzo por asegurar nuevas fuentes de inversión y fortalecer la economía estadounidense tras semanas de tensiones políticas internas.